Magierowski: o wyniku wyborczym zdecydowała drożyzna, ceny paliw i wojna w Iranie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Nie ma alternatywy dla przełamania amerykańskiej blokady gospodarczej - powiedział Hadżi-Babei przedstawicielom prowincji w Hamadanie.

Statki Iranu mają przełamać blokadę USA

Wyraził też przekonanie, że kraje, które umożliwiły obecność wojskową i interwencję USA w regionie Bliskiego Wschodu, również zostaną dotknięte konsekwencjami rozszerzania konfliktu z Iranem.

- Nie można oczekiwać, że naród irański sam poniesie koszty - dodał Hadżi-Babei.

Deputowany do parlamentu Wahid Ahmadi oświadczył natomiast, że Teheran przygotowuje 14 tankowców do przełamania blokady. Zagroził, że w przypadku ataku na któryś ze statków odwet dosięgnie infrastrukturę petrochemiczną w regionie. Powiadomił, że jednostki znajdują się już w drodze do punktów docelowych, ale nie wymienił ich nazw.

Iran zmuszony do przełamania blokady

Blokada nałożona przez USA uniemożliwiła Iranowi eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej na rynki światowe. Kraj zmaga się z pogłębiającą się inflacją, rosnącymi kosztami utrzymania i ciągłą deprecjacją waluty. Sprzedaż ropy naftowej odpowiadała za około 30 proc. irańskiego budżetu. Przed wojną z USA i Izraelem, rozpoczętą pod koniec lutego 2026 r., Teheran eksportował dziennie do 2 mln baryłek.

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszej analizie, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza Iranu zmusza urzędników z tego państwa do rozważenia konieczności przełamania blokady USA.

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Taka próba naraziłaby Iran na duże ryzyko, od zniszczenia floty tankowców po ewentualne wznowienie konfliktu na większą skalę ze Stanami Zjednoczonymi - przewiduje ISW. Skoro jednak Teheran jest gotów zaakceptować to ryzyko, irańskie władze musiały dojść do wniosku, że obecnej sytuacji nie da się utrzymać - zaznaczył ośrodek analityczny.

ISW podkreślił, że USA podjęły ostatnio wiele kroków na rzecz zacieśnienia blokady - ma ona objąć również jednostki, na które przeładowano na otwartym morzu irańską ropę.

USA postawione przed wyborem

Powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) agencja Fars argumentowała w połowie minionego tygodnia, że Iran powinien wysłać w jawny sposób konwój tankowców, a w przypadku przechwycenia go przez siły USA - odpowiedzieć atakiem na regionalną infrastrukturę, co zwiększyłoby koszty militarne i polityczne USA, niezbędne do utrzymania blokady.

Iran może liczyć na to, że państwa regionu Zatoki Perskiej będą naciskać na Stany Zjednoczone, aby jak najszybciej zakończyły wojnę, jeśli walki zostaną wznowione, lub przepuściły irańskie tankowce - czytamy w opracowaniu ISW.

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Irańskie próby przełamania blokady stawiają zatem Stany Zjednoczone przed wyborem między zniesieniem blokady lub powrotem do walk - skonkludował think tank z Waszyngtonu.

Andreas Krieg z uniwersytetu King's College London, cytowany przez stację Al Dżazira, zauważył, że Iran nie ma potencjału militarnego do przełamania blokady. - Amerykanie mają miażdżącą przewagę morską - podkreślił. Jego zdaniem celem Iranu będzie więc nie tyle przerwanie blokady, ile uczynienie jej egzekwowania niemożliwym pod względem politycznym i ekonomicznym.