Ze świata Mocna reakcja rynków na wynik wyborów Oprac. Paulina Karpińska |

Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Alf Ribeiro/Shutterstock

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Indeks giełdy w Sao Paulo wzrósł w poniedziałek o ponad 8 proc., a brazylijski real umocnił się względem dolara.

Wśród największych wzrostów agencja Reuters wymienia akcje sieci sklepów Magazine Luiza, operatora giełdy B3, banku BTG Pactual, dewelopera Cyrela i konglomeratu Cosan, które skoczyły o ponad 20 proc.

Brazylijski real zyskał w poniedziałek rano 4 proc. względem dolara i przebił granicę 5 reali za dolara.

Wybory prezydenckie w Brazylii

Flavio Bolsonaro - najstarszy syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro - otrzymał w pierwszej turze wyborów prezydenckich 47 proc. głosów i wyprzedził obecnego szefa państwa, lewicowego polityka Luiza Inacio Lulę da Silvę, który dostał 45 proc. Obaj zmierzą się w drugiej turze 25 października.

- Brazylia chce zmian - ocenił po publikacji tych wyników Flavio Bolsonaro.

Korzystne dla obozu Bolsonaro były też przeprowadzone równolegle z pierwszą turą wyborów prezydenckich wybory do Kongresu i wybory władz stanowych. PL zdobyła najwięcej mandatów w federalnej Izbie Deputowanych i będzie największą partią w Senacie, choć w żadnej z izb nie zapewniła sobie większości.

Rynki liczą na zwrot

Analitycy oceniają, że jeśli Bolsonaro zostanie prezydentem, większe wpływy w Kongresie mogą mu znacznie ułatwić wprowadzanie zapowiadanych wolnorynkowych i probiznesowych reform, w tym ograniczenia wydatków publicznych, prywatyzacji i cięć podatkowych.

- Rynek chce zmian, chce reform. Nie chce wysokiego deficytu publicznego. Pod obecnym rządem wszystko to będzie trwało - ocenił analityk inwestycyjny z firmy AGF Pedro Galdi.

Poniedziałkowa euforia inwestorów objęła również akcje firm z sąsiedniej Argentyny, gdzie rządzi ideologiczny sojusznik Bolsonaro, prawicowy prezydent Javier Milei. Notowane na Wall Street argentyńskie firmy zyskały w poniedziałek nawet ponad 9 proc., a peso umocniło się względem dolara - zwróciła uwagę argentyńska telewizja TN.