Protesty przewoźników, brakuje paliwa na lotniskach
Jak podała agencja Ansa, protest przedstawicieli branży transportowej trwa w wielu miejscach Kalabrii i obejmuje blokady dróg. W rezultacie wstrzymanych dostaw brakuje paliwa na lotniskach w Crotone i Reggio Calabria.
Protesty we Włoszech
Akcja ma również poważne konsekwencje dla dystrybucji i handlu żywnością. W supermarketach zaczyna brakować mięsa, owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych, a także wody mineralnej.
Organizator protestu - federacja Fedralog zrzeszająca przewoźników drogowych i firmy transportowe - zapowiedziała jego kontynuowanie do 27 października.
W Kampanii akcja transportowców spowodowała poważne utrudnienia na głównych drogach regionu, m.in. na odcinku autostrady A1 łączącej północ z południem Włoch.
Z kolei w regionie Molise ciężarówki i traktory wjechały do Campobasso, stolicy regionu.
Sycylia - protest odwołano
Na Sycylii protestacyjny paraliż dróg został odwołany przez główne stowarzyszenie jego organizatorów, Sycylijski Komitet Przewoźników.
Decyzja ta zapadła po spotkaniu z ministrem infrastruktury i transportu, wicepremierem Matteo Salvinim, który zapowiedział dopłaty do paliw i ulgi podatkowe dla branży.