Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów

Zgodnie z danymi administracji USA od stycznia do sierpnia wartość eksportu osiągnęła 1,4 biliona dolarów. Z tej sumy 226,4 miliarda dolarów trafiło do Meksyku, co nieznacznie przewyższa 225,6 miliarda dolarów w sprzedaży do Kanady.

Eksperci podkreślają, że północnoamerykańskie łańcuchy dostaw, zintegrowane od 1994 roku, stopniowo się zmieniają. Udział Meksyku w eksporcie USA rośnie, podczas gdy Kanady maleje, jak przekazał "NYT".

Polityczne tarcia, gospodarcza komplementarność

Polityczne tarcia między Stanami Zjednoczonymi a ich południowym sąsiadem wynikają głównie z różnic w polityce handlowej, sporów o cła oraz kwestii granicznych. Szczególnie widoczne były one w okresach, gdy Waszyngton przyjmował bardziej protekcjonistyczne stanowisko. Dodatkowo pojawiały się nieporozumienia dotyczące egzekwowania przepisów imigracyjnych i współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Jak zauważył cytowany przez "New York Times" meksykański ekonomista Alfonso Munoz: "istnieje bardzo duża komplementarność między gospodarkami Meksyku i USA. (…) Meksyk wciąż jest głównym dostawcą, a teraz stał się głównym odbiorcą".

Według "NYT" rosnąca klasa średnia w Meksyku oraz duży popyt na amerykańskie mięso, zboża, paliwo i stal wzmocniły ten trend. Bliskość geograficzna, sprawna logistyka i przewagi siły roboczej dodatkowo złagodziły skutki globalnych ceł. Meksyk pozostaje jednocześnie kluczowym eksporterem do USA, dostarczając m.in. maszyny, samochody, elektronikę, sprzęt medyczny i produkty rolne.

Meksyk głównym partnerem handlowym

Import Stanów Zjednoczonych z Meksyku w tym roku wyniósł 354,9 miliarda dolarów, co przewyższyło wartość z analogicznego okresu roku 2024.

– Meksyk jest głównym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych – ocenił meksykański minister gospodarki Marcelo Ebrard. Wskazał na rekordowe inwestycje zagraniczne na poziomie prawie 41 miliardów dolarów i oczekiwania, że więzi gospodarcze będą się nadal zacieśniać.

