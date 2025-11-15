Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu

Logo TVN24
Krajowy Plan Odbudowy
Skala niedostatku w Unii Europejskiej
Źródło: TVN24
W sobotę Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie unijnego budżetu na 2026 rok. Zobowiązania ustalono na 192,8 miliarda euro, a płatności na 190,1 miliarda euro. "W czasach globalnej niestabilności Europa musi pozostać konkurencyjna, odporna i bezpieczna" - skomentowała w mediach społecznościowych przewodnicząca PE Roberta Metsola.

Zobowiązania to obietnice wydatkowania środków, jakie UE może podjąć w danym roku budżetowym, a płatności to realne przelewy pieniędzy.

"Europa musi pozostać konkurencyjna, odporna i bezpieczna"

Przewodnicząca PE Roberta Metsola podkreśliła na platformie X, że budżet UE na 2026 r. to plan finansowy odpowiadający na obawy obywateli oraz wzmacniający kluczowe priorytety Wspólnoty. "W czasach globalnej niestabilności Europa musi pozostać konkurencyjna, odporna i bezpieczna" - zaznaczyła.

Podziękowała także zespołom negocjacyjnym, w tym przewodniczącemu komisji budżetowej PE Johanowi Van Overtveldtowi (EKR) oraz sprawozdawcom, europosłom Andrzejowi Halickiemu (EPL) i Matjazowi Nemecowi (S&D), za doprowadzenie do porozumienia w terminie.

Komisarz ds. budżetu Piotr Serafin podkreślił w komunikacie Komisji Europejskiej, że porozumienie zapewnia przewidywalność budżetu UE i będzie wspierać wspólne priorytety polityczne Unii.

- Ten proces budżetowy pokazał, że współpracując możemy osiągnąć więcej i w sposób bardziej efektywny kosztowo. Zainwestowaliśmy więcej w bezpieczeństwo zewnętrzne, obronność, innowacje, ale także w programy bezpośrednio przynoszące korzyści naszym obywatelom, studentom i rolnikom - podkreślił.

Dodatkowe fundusze

W ramach porozumienia przywrócono 1,3 mld euro, które wcześniej państwa członkowskie obcięły w stosunku do projektu Komisji Europejskiej. Parlament wynegocjował też dodatkowe 372,7 mln euro ponad pierwotną propozycję KE.

Porozumienie zakłada dodatkowe fundusze m.in. na program badawczy Horizon Europe, rozwój sieci transportowych i energetycznych, ochronę ludności oraz rolnictwo.

W obszarze badań i infrastruktury PE ustalono m.in. 20 mln euro więcej dla programu finansowania nauki Horizon Europe oraz 23,5 mln euro na transgraniczne sieci transportowe i energetyczne. Zwiększono też finansowanie edukacji program Erasmus+ wzrośnie o 3 mln euro.

W sektorze rolnym i środowiskowym LIFE (program wspierający działania na rzecz środowiska i klimatu) otrzyma dodatkowe 10 mln euro, a EU4Health (program zdrowotny) kolejne 3 mln euro.

Produkty rolne i mobilność wojskowa

Na promocję produktów rolnych w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej przeznaczono dodatkowe 105 mln euro, co jak podkreśla PE ma wspierać zwłaszcza młodych rolników. W toku rozmów wynegocjowano też dodatkowe 10 mln euro na Mechanizm Ochrony Ludności, który służy pomocy w walce z klęskami żywiołowymi.

O 10 mln euro zwiększono też finansowanie mobilności wojskowej oraz wzmocnienia zarządzania granicami zewnętrznymi. Humanitarna pomoc UE wzrośnie o 35 mln euro, aby odpowiedzieć na narastające kryzysy humanitarne i skutki zmian klimatu. Zwiększono też środki dla wsparcia południowego sąsiedztwa UE - o 35 mln euro i dla wschodniego sąsiedztwa - o 25 mln euro.

Parlament Europejski podał też, że UE stanie w 2026 r. w obliczu wyższych o 4,2 mld euro kosztów obsługi zadłużenia związanego z Funduszem Odbudowy (programem NextGenerationEU), a to dwukrotnie więcej niż przewidywała Komisja.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Unia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica