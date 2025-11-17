Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani

Atak dronów ukraińskich na rafinerię w mieście Orzeł w Rosji

W miniony czwartek cena baryłki ropy Urals eksportowanej z portu w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym osiągnęła poziom 36,61 dol., najniższy od marca 2023 r. Podobny trend widać również w bałtyckich portach.

Ceny rosyjskiej ropy są obecnie ponad 20 dol. niższe niż ropy Brent stanowiącej główny punkt odniesienia na globalnym rynku.

Rafinerie w Azji nie kupują ropy z Rosji

Przychody z eksportu ropy naftowej i gazu stanowią jedna czwartą rosyjskiego budżetu - wynika z danych Bloomberga.

Popyt na rosyjski surowiec spadł w wyniku ogłoszonych w październiku sankcji przeciwko dwóm największym koncernom naftowym, Rosnieft i Łukoil. Mimo że restrykcje wchodzą w życie 21 listopada, to jeszcze przed tą datą rafinerie w Chinach, Indiach i Turcji wstrzymały zakupy rosyjskiego surowca na rzecz alternatywnych dostaw.

Lista wyjątków od sankcji

Amerykański resort finansów opublikował w ubiegły piątek szereg wyłączeń i opóźnień nałożonych sankcji. Dały one Łukoilowi czas do 13 grudnia do sprzedaży zagranicznych aktywów i stacji benzynowych, a do kwietnia 2026 r. wstrzymano wejście w życie sankcji przeciwko spółkom zależnym Łukoilu w Bułgarii, by pozwolić m.in. na sprzedaż rafinerii w Burgas.

Dodatkowo z sankcji na Rosnieft całkowicie wyłączono jej udziały w kazachskich złożach ropy w Tengiz oraz konsorcjum, do którego należy rurociąg przenoszący stamtąd ropę do portu w Noworosyjsku. W konsorcjum udziały mają zarówno rosyjskie, kazachskie, jak i amerykańskie firmy: Chevron i Exxon Mobil.

Wcześniej z sankcji wyłączono również na rok będącą pod niemieckim zarządem niemiecką spółkę Rosnieftu, do której należy rafineria w Schwedt. Zapowiedziano również podobne wyłączenie z sankcji dla Węgier, choć dotąd nie opublikowano w tej sprawie odpowiedniej licencji.

