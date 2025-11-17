Logo TVN24
Ze świata

Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani

rosyjska ropa - AJSTUDIO PHOTOGRAPHY shutterstock_1150277432
Atak dronów ukraińskich na rafinerię w mieście Orzeł w Rosji
Rosyjska ropa Urals osiągnęła najniższą wartość od 2,5 roku. Tak niski poziom to efekt sankcji administracji prezydenta USA Donalda Trumpa - podał Bloomberg. Dodał, że restrykcje częściowo wejdą w życie w piątek.

W miniony czwartek cena baryłki ropy Urals eksportowanej z portu w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym osiągnęła poziom 36,61 dol., najniższy od marca 2023 r. Podobny trend widać również w bałtyckich portach.

Ceny rosyjskiej ropy są obecnie ponad 20 dol. niższe niż ropy Brent stanowiącej główny punkt odniesienia na globalnym rynku.

Rafinerie w Azji nie kupują ropy z Rosji

Przychody z eksportu ropy naftowej i gazu stanowią jedna czwartą rosyjskiego budżetu - wynika z danych Bloomberga.

Popyt na rosyjski surowiec spadł w wyniku ogłoszonych w październiku sankcji przeciwko dwóm największym koncernom naftowym, Rosnieft i Łukoil. Mimo że restrykcje wchodzą w życie 21 listopada, to jeszcze przed tą datą rafinerie w Chinach, Indiach i Turcji wstrzymały zakupy rosyjskiego surowca na rzecz alternatywnych dostaw.

ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
Rynki
Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki

Lista wyjątków od sankcji

Amerykański resort finansów opublikował w ubiegły piątek szereg wyłączeń i opóźnień nałożonych sankcji. Dały one Łukoilowi czas do 13 grudnia do sprzedaży zagranicznych aktywów i stacji benzynowych, a do kwietnia 2026 r. wstrzymano wejście w życie sankcji przeciwko spółkom zależnym Łukoilu w Bułgarii, by pozwolić m.in. na sprzedaż rafinerii w Burgas.

Dodatkowo z sankcji na Rosnieft całkowicie wyłączono jej udziały w kazachskich złożach ropy w Tengiz oraz konsorcjum, do którego należy rurociąg przenoszący stamtąd ropę do portu w Noworosyjsku. W konsorcjum udziały mają zarówno rosyjskie, kazachskie, jak i amerykańskie firmy: Chevron i Exxon Mobil.

Wcześniej z sankcji wyłączono również na rok będącą pod niemieckim zarządem niemiecką spółkę Rosnieftu, do której należy rafineria w Schwedt. Zapowiedziano również podobne wyłączenie z sankcji dla Węgier, choć dotąd nie opublikowano w tej sprawie odpowiedniej licencji.

pc

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP, Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: AJSTUDIO PHOTOGRAPHY / Shutterstock

RosjaRopa naftowaSurowceUSADonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica