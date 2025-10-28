Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"

Migranci opuszczają południowy Meksyk, chcą przedostać się do USA

- Administracja Trumpa jest na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord i deportować prawie 600 tysięcy osób nim minie rok od powrotu prezydenta Donalda Trumpa na urząd. Ponad 2 miliony imigrantów przebywających w kraju nielegalnie opuściło Stany Zjednoczone, w tym ponad 527 tysięcy to deportowani - podkreśliła rzeczniczka resortu Tricia McLaughlin.

Trump o deportacjach

Ministerstwo promuje tzw. dobrowolne deportacje, wydając miliony na reklamy, w których informuje, że osoby, które zgłoszą się do tego programu, otrzymają po tysiąc dolarów i bilet na samolot - zaznaczyła stacja ABC News. Nie wiadomo, ile środków przekazano imigrantom, którzy zgłosili chęć opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Trump podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał przeprowadzenie masowych deportacji osób, które przebywają w USA nielegalnie. Obrońcy praw człowieka uważają, że służby posuwają się w swoich działaniach przeciwko imigrantom zbyt daleko.

Bez pozwolenia w USA

Portal Axios podał, powołując się na badanie przeprowadzone przez ośrodek Pew Research Center, że w lipcu 2023 r. liczba imigrantów przebywających w USA bez pozwolenia sięgnęła rekordowych 14 mln.

Raport pokazał, że w ciągu pierwszych dwóch lat prezydentury Joe Bidena doszło do gwałtownego wzrostu statystyk w tej sprawie. Nasiliło to negatywne reakcje w społeczeństwie, co pomogło Trumpowi wrócić do Białego Domu - twierdzi serwis.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba imigrantów, przebywających w USA bez pozwolenia, nadal rosła w 2024 r., ale spadła na początku tego roku, gdy druga administracja Trumpa rozpoczęła obławy na imigrantów i zakończyła obowiązywanie wielu środków ochronnych.

