Ze świata

Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"

Donald Trump
Migranci opuszczają południowy Meksyk, chcą przedostać się do USA
Od inauguracji Donalda Trumpa ze Stanów Zjednoczonych wyjechało ponad 2 miliony imigrantów przebywających w USA bez pozwolenia, z czego 527 tysięcy osób deportowano, a 1,6 miliona skorzystało z programu dobrowolnych deportacji - poinformował amerykański resort bezpieczeństwa.

- Administracja Trumpa jest na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord i deportować prawie 600 tysięcy osób nim minie rok od powrotu prezydenta Donalda Trumpa na urząd. Ponad 2 miliony imigrantów przebywających w kraju nielegalnie opuściło Stany Zjednoczone, w tym ponad 527 tysięcy to deportowani - podkreśliła rzeczniczka resortu Tricia McLaughlin.

Trump o deportacjach

Ministerstwo promuje tzw. dobrowolne deportacje, wydając miliony na reklamy, w których informuje, że osoby, które zgłoszą się do tego programu, otrzymają po tysiąc dolarów i bilet na samolot - zaznaczyła stacja ABC News. Nie wiadomo, ile środków przekazano imigrantom, którzy zgłosili chęć opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Trump podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał przeprowadzenie masowych deportacji osób, które przebywają w USA nielegalnie. Obrońcy praw człowieka uważają, że służby posuwają się w swoich działaniach przeciwko imigrantom zbyt daleko.

Czytaj też: "Wiele plonów zostało zmarnowanych". Efekt wyjazdu imigrantów

Bez pozwolenia w USA

Portal Axios podał, powołując się na badanie przeprowadzone przez ośrodek Pew Research Center, że w lipcu 2023 r. liczba imigrantów przebywających w USA bez pozwolenia sięgnęła rekordowych 14 mln.

Raport pokazał, że w ciągu pierwszych dwóch lat prezydentury Joe Bidena doszło do gwałtownego wzrostu statystyk w tej sprawie. Nasiliło to negatywne reakcje w społeczeństwie, co pomogło Trumpowi wrócić do Białego Domu - twierdzi serwis.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba imigrantów, przebywających w USA bez pozwolenia, nadal rosła w 2024 r., ale spadła na początku tego roku, gdy druga administracja Trumpa rozpoczęła obławy na imigrantów i zakończyła obowiązywanie wielu środków ochronnych.

pc

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL

Donald TrumpUSA
