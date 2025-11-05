Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"

Minister o JSW. "Nie zbankrutuje" Źródło: TVN24

"Z ekonomicznego, personalnego i legislacyjnego punktu widzenia dalsze przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu. Ostatni wagon węgla zostanie więc wywieziony z kopalni na początku lutego przyszłego roku, po prawie 250 latach" – przekazał w komunikacie szef OKD Roman Sikora.

Górnikom pozostało do wydobycia jeszcze około 200 tys. ton węgla z ostatnich trzech ścian.

Odprawy dla pracowników

Firma OKD zakłada, że wypłaci odchodzącym pracownikom odprawy o łącznej wartości ponad 500 mln koron, czyli około 88 mln zł. Część górników otrzyma prawie równowartość średnich rocznych dochodów.

Planowane zakończenie wydobycia oznacza także koniec współpracy OKD z dostawcami usług górniczych, również z Polski.

OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Czechach. W ostatnich latach firma zakończyła wydobycie w większości kopalń, ponieważ w dłuższej perspektywie nie było ono opłacalne. Przedsiębiorstwo należy do państwa poprzez spółkę Prisko.

