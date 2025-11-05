Logo TVN24
Ze świata

Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"

shutterstock_2664619663
Minister o JSW. "Nie zbankrutuje"
Źródło: TVN24
W Czechach kończy się eksploatacja złóż węgla kamiennego. Spółka Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) ogłosiła w środę, że wydobycie w ostatniej funkcjonującej kopalni ČSM w Stonawie koło Karwiny na Zaolziu zostanie zakończone 31 stycznia przyszłego roku.

"Z ekonomicznego, personalnego i legislacyjnego punktu widzenia dalsze przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu. Ostatni wagon węgla zostanie więc wywieziony z kopalni na początku lutego przyszłego roku, po prawie 250 latach" – przekazał w komunikacie szef OKD Roman Sikora.

Górnikom pozostało do wydobycia jeszcze około 200 tys. ton węgla z ostatnich trzech ścian. 

Odprawy dla pracowników

Firma OKD zakłada, że wypłaci odchodzącym pracownikom odprawy o łącznej wartości ponad 500 mln koron, czyli około 88 mln zł. Część górników otrzyma prawie równowartość średnich rocznych dochodów.

Planowane zakończenie wydobycia oznacza także koniec współpracy OKD z dostawcami usług górniczych, również z Polski.

OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Czechach. W ostatnich latach firma zakończyła wydobycie w większości kopalń, ponieważ w dłuższej perspektywie nie było ono opłacalne. Przedsiębiorstwo należy do państwa poprzez spółkę Prisko.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vidu Gunaratna/Shutterstock

Czechykopalnie węgla
