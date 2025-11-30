Eksperyment banku na milion dolarów. "Chcemy przetestować tę ścieżkę"

Glapiński o bitcoinach Źródło: TVN24

"Portfel powstał w ramach działu innowacji CNB Lab i – co bank bardzo mocno podkreśla – nie wchodzi w skład oficjalnych rezerw walutowych" - wyjaśnia PIE w Tygodniku Gospodarczym.

Czeski bank centralny kupił kupił bitcoiny, stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim oraz tokenizowany depozyt bankowy zapisany na blockchainie. "Bank zapowiada, że wartość portfela nie będzie aktywnie zwiększana, a projekt zostanie oceniony po 2-3 latach" - wyjaśnia Polski Instytut Ekonomiczny.

Bank kupuje bitcoiny

W oficjalnym komunikacie bank centralny Czech potwierdził, że zakupił bitcoiny i inne cyfrowe aktywa o łącznej wartości ok. 1 mln dolarów, aby zdobyć doświadczenie na rynku cyfrowym.

"Celem jest zdobycie praktycznego doświadczenia związanego z utrzymywaniem aktywów cyfrowych oraz wdrożenie i przetestowanie niezbędnych powiązanych procesów" – oświadczył bank w komunikacie. Testowy portfel jest prowadzony całkowicie poza rezerwami dewizowymi banku i nie będzie aktywnie powiększany w trakcie trwania eksperymentu.

"Bank centralny przetestuje cały zestaw procesów związanych z zakupem, przechowywaniem i zarządzaniem aktywami cyfrowymi – od technicznej administracji kluczami i wielopoziomowych procesów zatwierdzania, poprzez scenariusze awaryjne i mechanizmy bezpieczeństwa, aż po weryfikację zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML)" – dodano w komunikacie.

Gubernator CNB Ales Michl już w styczniu wspominał o zainteresowaniu banku bitcoinem. Teraz wyjaśnił, że pojawiają się nowe sposoby dokonywania płatności i inwestycji, na które bank centralny chce być przygotowany. - Realistyczne jest oczekiwanie, że w przyszłości łatwo będzie używać korony do kupowania tokenizowanych czeskich obligacji i nie tylko. Jednym kliknięciem będzie można kupić espresso, a kolejnym -obligację lub inne aktywa inwestycyjne, dotąd zarezerwowane dla większych inwestorów - stwierdził Michl.

- Jako bank centralny chcemy przetestować tę ścieżkę – dodał.

NBP koncentruje się na "bezpiecznych przystaniach"

Polski bank centralny ma znacznie bardziej sceptyczne podejście do cyfrowych aktywów. Jak zauważają ekonomiści PIE, prezes NBP Adam Glapiński jasno deklaruje, że polski bank centralny w żadnym wypadku nie rozważa trzymania rezerw w kryptowalutach, ponieważ rezerwy muszą być absolutnie bezpieczne. Jego zdaniem bitcoin cechuje się bardzo dużą zmiennością i brakiem stabilnych fundamentów wartości.

Z tego powodu NBP koncentruje się na tradycyjnych "bezpiecznych przystaniach" – złocie oraz walutach takich jak dolar amerykański i euro.

W 2025 roku NBP powiększył rezerwy złota do ok. 531 ton, kontynuując strategię zwiększania udziału złota w oficjalnych aktywachpie.net.pl. Docelowo bank centralny planuje, aby kruszec stanowił 30 proc. rezerw – co oznacza dalsze zakupy złota w kolejnych latach.

Ostrożność EBC

Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę, że podobną ostrożność dotyczącą kryptoaktywów przejawiają też inni decydenci w Europie.

Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wielokrotnie opisywała bitcoina jako aktywo "wysoce spekulacyjne" i jej zdaniem nieodpowiednie dla rezerw banków centralnych.

"EBC odrzucił też pomysł włączenia bitcoina do rezerw krajów UE, argumentując konieczność utrzymania aktywów jako bezpiecznych, płynnych i przejrzystych" - wskazano w Tygodniku Gospodarczym.

Bitcoin z konfiskaty

Mimo powyższych zastrzeżeń rośnie liczba państw, które w taki czy inny sposób mają ekspozycję na bitcoina. Stany Zjednoczone, Niemcy czy Wielka Brytania należą do największych posiadaczy kryptowalut na szczeblu państwowym, lecz ich zasoby wynikają głównie z konfiskat w postępowaniach karnych.

PIE zwraca uwagę, że w USA część przejętych bitcoinów ma zasilić nowo utworzoną Strategiczną Rezerwę Bitcoina, ustanowioną dekretem prezydenta Donalda Trumpa z marca 2025 roku. Bhutan sukcesywnie buduje własny portfel BTC dzięki "zielonemu" wydobyciu z wykorzystaniem energetyki wodnej, a Salwador jako jedyne państwo na świecie systematycznie dokupuje bitcoiny na rynku w ramach oficjalnej strategii rezerwowej.

Ukraina natomiast korzysta z kryptowalut głównie jako kanału otrzymywania darowizn na cele wojenne, nie traktując ich jako klasycznego składnika rezerw - wyjaśnia PIE.

