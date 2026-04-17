Groźba zamknięcia cieśniny Ormuz. Iran może zmienić zdanie

Iran zamknie cieśninę Ormuz, jeśli amerykańska blokada morska będzie kontynuowana - podała w piątek irańska agencja Fars, cytowana przez CNN. Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Teheran zgodził się nigdy więcej nie blokować tego strategicznego szlaku.

"Jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować blokadę morską, Iran uzna to za naruszenie zawieszenia broni i zamknie cieśninę Ormuz" - poinformowała w piątek irańska agencja państwowa Fars.

Według tego źródła ponowne otwarcie cieśniny będzie uzależnione od spełnienia określonych warunków i utrzymania zawieszenia broni w Libanie.

Cieśnina Ormuz może zostać zamknięta

Agencja podała również, że wszystkie statki handlowe przepływające przez Ormuz będą musiały korzystać z trasy wyznaczonej przez Iran i koordynować swój ruch z irańskimi siłami morskimi.

Tymczasem prezydent Donald Trump zapewnił w piątek, że cieśnina Ormuz pozostaje "całkowicie otwarta", ale blokada irańskich portów nadal obowiązuje.

Według niego Iran, przy pomocy USA, usuwa miny morskie, a Teheran miał się zobowiązać, że nigdy więcej nie wykorzysta cieśniny jako narzędzia nacisku na społeczność międzynarodową.

Trump: Iran nigdy nie zamknie cieśniny

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi poinformował z kolei, że ruch statków handlowych przez cieśninę będzie dozwolony do końca obowiązywania rozejmu z USA i Izraelem, który wszedł w życie 8 kwietnia i ma potrwać do 22 kwietnia. Dodał, że otwarcie cieśniny jest powiązane z obowiązującym zawieszeniem broni w Libanie.

Trump podkreślił, że amerykańsko-irańskie porozumienie nie jest uzależnione od sytuacji w Libanie, jednak USA "będą współpracować z tym krajem w celu rozwiązania problemów związanych z Hezbollahem". Amerykański prezydent poinformował też, że Izrael otrzymał od USA zakaz dalszych bombardowań na terytorium Libanu.

"Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT" - oznajmił Trump.

Po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran z 28 lutego Teheran zablokował ruch przez Ormuz, którym transportowano około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Amerykański przywódca w piątek ponownie skrytykował też NATO. "Teraz, gdy skończyła się sytuacja z cieśniną Ormuz, zadzwonili z NATO z pytaniem, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Powiedziałem im, ŻEBY TRZYMALI SIĘ Z DALA, CHYBA ŻE PO PROSTU CHCĄ ZAŁADOWAĆ SWOJE STATKI ROPĄ. Byli bezużyteczni, gdy byli potrzebni, Papierowy Tygrys!" - napisał Trump na Truth Social.

Jednocześnie podziękował za "odwagę i pomoc" Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Katarowi. Wyraził też wdzięczność Pakistanowi, który odgrywa rolę mediatora w negocjacjach między USA i Iranem.

