Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie

Donald J. Trump
Trump: Iran nie może mieć broni jądrowej
Źródło: Reuters
Wiceprezydent USA J.D. Vance potępił w piątek wyrok Sądu Najwyższego, unieważniający część ceł nałożonych przez Donalda Trumpa. Z kolei lider demokratów Chuck Schumer, a nawet część republikanów chwali tę decyzję.

Zdaniem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a skutkiem orzeczenia będzie utrudnienie ochrony amerykańskiego przemysłu i łańcucha dostaw.

Vance o dalszych krokach Trumpa

"Dzisiaj Sąd Najwyższy orzekł, że Kongres, mimo że dał prezydentowi możliwość 'regulowania importu', nie chciał tego robić. To bezprawie ze strony sądu, po prostu. A jego jedynym skutkiem będzie utrudnienie prezydentowi ochrony amerykańskiego przemysłu i odporności łańcucha dostaw" - napisał Vance na platformie X.

"Prezydent Trump ma szeroki wachlarz innych uprawnień w zakresie ceł i wykorzysta je do obrony amerykańskich pracowników i wspierania priorytetów handlowych tej administracji" - dodał.

Vance odniósł się w ten sposób do orzeczenia Sądu Najwyższego, które unieważniło cła wprowadzone przez Donalda Trumpa na podstawie ustawy IEEPA. Ustawa - używana dotąd głównie do nakładania sankcji - daje prezydentowi uprawnienia do "regulacji importu", lecz wśród wyszczególnionych narzędzi nie wymienia ceł. Sąd uznał, że ze względu na wagę sprawy i niejasność przepisu, nie można z tego sformułowania domniemywać uprawnień do nakładania ceł, które wedle konstytucji leżą w gestii Kongresu.

Wcześniej wyrok potępił prezydent Trump, oskarżając sędziów o nielojalność, brak patriotyzmu i uleganie obcym wpływom. Zapowiedział też nałożenie ceł na podstawie innych przepisów prawa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła

"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła

USA miały stworzyć zaawansowane plany ataku

USA miały stworzyć zaawansowane plany ataku

TVN24

Poparcie dla wyroku Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu został przyjęty z uznaniem przez demokratów i część republikanów w Kongresie.

"To zwycięstwo dla portfela każdego amerykańskiego konsumenta. Nielegalny podatek celny Trumpa właśnie upadł - próbował rządzić dekretem i pozostawił rodziny z rachunkiem za to. Dość chaosu. Zakończmy wojnę handlową" - napisał na X lider demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Wyrok chwalił też na przykład senator republikanów Rand Paul, m.in. za "wyjaśnienie tego, co powinno być oczywiste", tj. że cła stanowią podatek i przez to są prerogatywą Kongresu. W podobny sposób zareagował kongresmen Don Bacon, który ocenił, że wyrok jest zwycięstwem konstytucyjnego podziału władz i systemu kontroli.

Bacon był jednym z sześciu republikanów, którzy w lutym zagłosowali za zniesieniem ceł nałożonych przez Trumpa na Kanadę. Ustawa została przegłosowana, lecz była głównie symboliczna, bo wciąż musi poprzeć ją Senat i podpisać prezydent.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BONNIE CASH/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Cła Donalda TrumpaUSAJ.D. Vance
Zobacz także:
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Donald Trump
"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła
Ursula von der Leyen
Spór o nowe etaty w Brukseli. Blisko 1,5 miliarda euro więcej na pensje
UOKiK
Milionowa kara dla firmy pożyczkowej. Sąd przyznał rację UOKiK
Pieniądze
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
Rynki
shutterstock_2460004295_1
Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
Łukasz Figielski
shutterstock_769740769
Dał złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"
nvidia czip shutterstock_1060748543
Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja
Tech
Donald Trump
Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
shutterstock_2633456713
Duża sieć wycofuje makaron
Z kraju
shutterstock_2689149051
Chcą stworzyć specjalny portal z dostępem do zablokowanych treści
Tech
Władimir Putin
Zostało tylko kilka dni do rocznicy, a w Unii wciąż bez porozumienia
Donald Trump
Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Wyniki głosowania
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? Zaskakujące wyniki badania
Z kraju
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
Tech
Podpisano umowę kredytu na finansowanie modernizacji Lotniska Chopina
Lotniskowy kredyt gigant. "Będziemy mogli obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie"
Z kraju
Karol Nawrocki
Apel do prezydenta. "Stańmy wspólnie"
Z kraju
Jeffrey Epstein (2004)
Ugoda byłych pracowników Epsteina. Kwota sięga dziesiątków milionów
Tusk i Nawrocki
Wrócą do tego, co zawetował prezydent. "Komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć"
Z kraju
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
Rynki
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
Moto
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
Tech
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica