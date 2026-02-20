Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie

Trump: Iran nie może mieć broni jądrowej Źródło: Reuters

Zdaniem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a skutkiem orzeczenia będzie utrudnienie ochrony amerykańskiego przemysłu i łańcucha dostaw.

Vance o dalszych krokach Trumpa

"Dzisiaj Sąd Najwyższy orzekł, że Kongres, mimo że dał prezydentowi możliwość 'regulowania importu', nie chciał tego robić. To bezprawie ze strony sądu, po prostu. A jego jedynym skutkiem będzie utrudnienie prezydentowi ochrony amerykańskiego przemysłu i odporności łańcucha dostaw" - napisał Vance na platformie X.

"Prezydent Trump ma szeroki wachlarz innych uprawnień w zakresie ceł i wykorzysta je do obrony amerykańskich pracowników i wspierania priorytetów handlowych tej administracji" - dodał.

Today, the Supreme Court decided that Congress, despite giving the president the ability to "regulate imports", didn't actually mean it. This is lawlessness from the Court, plain and simple. And its only effect will be to make it harder for the president to protect American… — JD Vance (@JDVance) February 20, 2026 Rozwiń

Vance odniósł się w ten sposób do orzeczenia Sądu Najwyższego, które unieważniło cła wprowadzone przez Donalda Trumpa na podstawie ustawy IEEPA. Ustawa - używana dotąd głównie do nakładania sankcji - daje prezydentowi uprawnienia do "regulacji importu", lecz wśród wyszczególnionych narzędzi nie wymienia ceł. Sąd uznał, że ze względu na wagę sprawy i niejasność przepisu, nie można z tego sformułowania domniemywać uprawnień do nakładania ceł, które wedle konstytucji leżą w gestii Kongresu.

Wcześniej wyrok potępił prezydent Trump, oskarżając sędziów o nielojalność, brak patriotyzmu i uleganie obcym wpływom. Zapowiedział też nałożenie ceł na podstawie innych przepisów prawa.

Poparcie dla wyroku Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu został przyjęty z uznaniem przez demokratów i część republikanów w Kongresie.

"To zwycięstwo dla portfela każdego amerykańskiego konsumenta. Nielegalny podatek celny Trumpa właśnie upadł - próbował rządzić dekretem i pozostawił rodziny z rachunkiem za to. Dość chaosu. Zakończmy wojnę handlową" - napisał na X lider demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Wyrok chwalił też na przykład senator republikanów Rand Paul, m.in. za "wyjaśnienie tego, co powinno być oczywiste", tj. że cła stanowią podatek i przez to są prerogatywą Kongresu. W podobny sposób zareagował kongresmen Don Bacon, który ocenił, że wyrok jest zwycięstwem konstytucyjnego podziału władz i systemu kontroli.

Bacon był jednym z sześciu republikanów, którzy w lutym zagłosowali za zniesieniem ceł nałożonych przez Trumpa na Kanadę. Ustawa została przegłosowana, lecz była głównie symboliczna, bo wciąż musi poprzeć ją Senat i podpisać prezydent.

