Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie

Zdaniem wiceprezydenta USA J.D. Vance'a skutkiem orzeczenia będzie utrudnienie ochrony amerykańskiego przemysłu i łańcucha dostaw.
Vance o dalszych krokach Trumpa
"Dzisiaj Sąd Najwyższy orzekł, że Kongres, mimo że dał prezydentowi możliwość 'regulowania importu', nie chciał tego robić. To bezprawie ze strony sądu, po prostu. A jego jedynym skutkiem będzie utrudnienie prezydentowi ochrony amerykańskiego przemysłu i odporności łańcucha dostaw" - napisał Vance na platformie X.
"Prezydent Trump ma szeroki wachlarz innych uprawnień w zakresie ceł i wykorzysta je do obrony amerykańskich pracowników i wspierania priorytetów handlowych tej administracji" - dodał.
Vance odniósł się w ten sposób do orzeczenia Sądu Najwyższego, które unieważniło cła wprowadzone przez Donalda Trumpa na podstawie ustawy IEEPA. Ustawa - używana dotąd głównie do nakładania sankcji - daje prezydentowi uprawnienia do "regulacji importu", lecz wśród wyszczególnionych narzędzi nie wymienia ceł. Sąd uznał, że ze względu na wagę sprawy i niejasność przepisu, nie można z tego sformułowania domniemywać uprawnień do nakładania ceł, które wedle konstytucji leżą w gestii Kongresu.
Wcześniej wyrok potępił prezydent Trump, oskarżając sędziów o nielojalność, brak patriotyzmu i uleganie obcym wpływom. Zapowiedział też nałożenie ceł na podstawie innych przepisów prawa.
Poparcie dla wyroku Sądu Najwyższego
Wyrok Sądu został przyjęty z uznaniem przez demokratów i część republikanów w Kongresie.
"To zwycięstwo dla portfela każdego amerykańskiego konsumenta. Nielegalny podatek celny Trumpa właśnie upadł - próbował rządzić dekretem i pozostawił rodziny z rachunkiem za to. Dość chaosu. Zakończmy wojnę handlową" - napisał na X lider demokratów w Senacie Chuck Schumer.
Wyrok chwalił też na przykład senator republikanów Rand Paul, m.in. za "wyjaśnienie tego, co powinno być oczywiste", tj. że cła stanowią podatek i przez to są prerogatywą Kongresu. W podobny sposób zareagował kongresmen Don Bacon, który ocenił, że wyrok jest zwycięstwem konstytucyjnego podziału władz i systemu kontroli.
Bacon był jednym z sześciu republikanów, którzy w lutym zagłosowali za zniesieniem ceł nałożonych przez Trumpa na Kanadę. Ustawa została przegłosowana, lecz była głównie symboliczna, bo wciąż musi poprzeć ją Senat i podpisać prezydent.
Opracował Wiktor Knowski
