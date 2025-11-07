Logo TVN24
Ze świata

Bruksela zaostrza przepisy wizowe dla Rosjan 

moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową
Źródło: TVN24
Komisja Europejska ogłosiła, że od soboty obywatele Federacji Rosyjskiej utracą możliwość uzyskania wiz wielokrotnego wjazdu do strefy Schengen. Konieczność ubiegania się o wizę Schengen przy każdym wjeździe pozwoli na ściślejszą kontrolę wjazdów Rosjan.

- UE zaostrza przepisy wizowe dla obywateli Rosji w związku z ciągłymi zakłóceniami spowodowanymi przez drony i sabotażem na terytorium Europy - ogłosiła na platformie X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Bardziej rygorystyczne zasady wjazdu dla Rosjan do UE

Rzecznik KE Markus Lammert powiedział, że bardziej rygorystyczne zasady wjazdu dla Rosjan do UE wynikają ze wzrostu zagrożenia związanego z wojną w Ukrainie, a także traktowania migracji jako broni, aktów sabotażu i potencjalnego nadużywania wiz.

Decyzja o zniesieniu wiz wielokrotnego wjazdu dla Rosjan została zaakceptowana przez wszystkie państwa strefy Schengen.

Lammert przypomniał, że we wrześniu 2022 r. zniesione zostały ułatwienia wizowe dla Rosjan. Wówczas KE wydała także zalecenia dla krajów członkowskich dotyczące zaostrzenia kontroli Rosjan na granicach zewnętrznych UE.

- Nasze wspólne działania doprowadziły już do znacznego zmniejszenia liczby wiz Schengen wydanych obywatelom Rosji. Liczba ta zmniejszyła się z ponad 4 mln w 2019 r do około 500 tys. w 2023 r. - podał rzecznik KE.

W piątek państwa członkowskie otrzymały powiadomienie od KE na temat tej decyzji wykonawczej. Wejdzie ona w życie od soboty.

19. pakiet sankcji na Rosję

W ramach przyjętego pod koniec października 2025 r. 19. pakietu sankcji na Rosję wprowadzono z kolei ograniczenia w poruszaniu się po strefie Schengen dla rosyjskich dyplomatów. Rosyjski dyplomata wybierając się poza kraj jego akredytacji musi wcześniej poinformować o tym władze kraju, do którego się wybiera. Państwa członkowskie mogą też nałożyć na rosyjskich dyplomatów wymóg uzyskania zezwolenia na wjazd na ich terytorium na podstawie wiz.

Do strefy swobodnego podróżowania Schengen należą prawie wszystkie państwa członkowskie UE (bez Irlandii i Cypru), a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia.

Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ilmarinfoto / Shutterstock

