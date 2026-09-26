Blokowali główne trasy. Protest kierowców
Kierowcy protestowali w piątek przeciwko rosnącym cenom paliw, a także "bierności rządu w obliczu podwyżek".
Blokady w całym kraju
Najmocniej zakłócony został ruch w dystryktach Lizbona, Leiria i Coimbra.
W kilku miejscach do kierowców firm transportowych dołączyli kierowcy firm budowlanych oraz rolnicy.
Rząd apelował o oszczędzanie paliwa
W ostatnim tygodniu Maria da Graca Carvalho, odpowiedzialna za resort środowiska, dwukrotnie wezwała kierowców do oszczędzania paliwa.
Tłumaczyła, że konflikt na Bliskim Wschodzie stwarza trudną sytuację na rynku energii. Zapewniła zarazem, że portugalskie rezerwy paliw są stabilne.
Źródło: PAP