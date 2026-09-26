Blokowali główne trasy. Protest kierowców

Protest kierowców i blokady dróg w Portugalii Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Kierowcy protestowali w piątek przeciwko rosnącym cenom paliw, a także "bierności rządu w obliczu podwyżek".

Autostrada A1 w Portugalii Źródło: Google Maps

Blokady w całym kraju

Najmocniej zakłócony został ruch w dystryktach Lizbona, Leiria i Coimbra.

W kilku miejscach do kierowców firm transportowych dołączyli kierowcy firm budowlanych oraz rolnicy.

Rząd apelował o oszczędzanie paliwa

W ostatnim tygodniu Maria da Graca Carvalho, odpowiedzialna za resort środowiska, dwukrotnie wezwała kierowców do oszczędzania paliwa.

Tłumaczyła, że konflikt na Bliskim Wschodzie stwarza trudną sytuację na rynku energii. Zapewniła zarazem, że portugalskie rezerwy paliw są stabilne.