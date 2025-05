Ona siedzi w więzieniu za medyczne obietnice. Teraz jej partner składa podobne

Billy Evans, który ma dwójkę dzieci z Elizabeth Holmes, próbuje zebrać pieniądze dla firmy, która w materiałach marketingowych opisuje siebie jako "przyszłość diagnostyki" i "radykalnie nowe podejście do testów zdrowotnych". Firma liczy na znalezienie finansowania w wysokości 50 milionów dolarów.

Dla zaznajomionych ze sprawą Holmes może to brzmieć znajomo. Wszak Theranos w podobny sposób chciał zrewolucjonizować testy diagnostyczne. Start-up z Doliny Krzemowej przyciągnął uwagę świata, twierdząc, jak się okazało fałszywie, że opracował urządzenie do badania krwi, które może przeprowadzać szereg złożonych testów laboratoryjnych za pomocą prostego nakłucia palca.

Firma Evansa nosi nazwę Haemanthus. To łacińska nazwa krasnokwiatu, rośliny ozdobnej, która jest znana także jako lilia krwista.

Evans planuje badać ludzi

Jak zauważa "The New York Times" jest ono dosyć podobne do niesłynnego już urządzenia, które promował Theranos pod nazwą Edison lub miniLab. Urządzenie od Evansa ma kształt prostokątu, wyposażone jest w cyfrowy ekran, a za małymi drzwiczkami kryją się przestrajalne lasery.