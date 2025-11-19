Logo TVN24
Ze świata

Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami

lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Klimczak o zmianie nazwy CPK
Źródło: TVN24
W środę, 26 listopada, odloty z lotniska Zeventem w Brukseli zostaną wstrzymane. Utrudnienia mogą też dotknąć część przylotów - przekazał port lotniczy w komunikacie. Przyczyną jest ogólnokrajowy strajk belgijskich związków zawodowych, które sprzeciwiają się rządowym planom oszczędnościowym, w tym obniżeniu emerytur.

W ogólnokrajowym strajku, który rozpocznie się w poniedziałek 24 listopada i potrwa do środy, udział zapowiedział m.in. sektor transportu. Oznacza to zakłócenia w ruchu kolejowym, transporcie miejskim oraz lotniczym.

24 listopada strajkować będą głównie pracownicy kolei. Dzień później sparaliżowane mają zostać wszystkie usługi publiczne, a 26 listopada, czyli w ostatnim dniu strajku, częściowo unieruchomione zostanie brukselskie lotnisko.

Związkowcy w Belgii zapowiadają strajk

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej władze Zaventem poinformowały, że w akcji protestacyjnej uczestniczyć będzie personel firmy świadczącej usługi ochrony oraz część obsługi lotniska, więc po konsultacjach z przewoźnikami zdecydowano o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na ten dzień wylotów. Nie wykluczono, że zakłócenia spowodują odwołanie także niektórych przylotów.

Jak dodano, w najbliższych dniach linie lotnicze skontaktują się bezpośrednio z pasażerami, aby poinformować ich o dostępnych opcjach. Możliwy też będzie podgląd odwołanych lotów na stronie internetowej lotniska, ale dopiero po ich zarejestrowaniu przez linię lotniczą. Lotnisko ostrzegło pasażerów, że z powodu strajku utrudniony może być transport do i z Zaventem.

Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów
Lotnisko w Charleroi
Belgijskie lotniska odwołują loty
6. Kioto, Japonia
Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty

Decyzji o odwołaniu lotów nie podjęło jeszcze podbrukselskie lotnisko Charleroi. Jego władze zapowiedziały, że podejmą decyzję w najbliższych dniach.

Trzydniowy strajk to kolejny już protest zorganizowany w ostatnich miesiącach przez belgijskie związki zawodowe w proteście przeciw planom oszczędnościowym rządu, takim jak obniżenie emerytur. Rząd Belgii prowadzi aktualnie negocjacje budżetowe, a kraj boryka się z deficytem w wysokości 26 mld euro.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

BelgiasamolotyLinie lotnicze
