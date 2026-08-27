Ze świata Estoński sąd ogłosił upadłość operatora Zondacrypto Oprac. Paulina Karpińska |

Michał Fuja o sprawie Zondacrypto: odpowiedzialność bardzo mocno się rozmywa Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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"Postanowieniem sądu z 27 sierpnia 2026 r. w sprawie cywilnej nr 2-26-14436/10 spółka BB Trade Estonia OU (numer rejestrowy 14814864) została uznana za niewypłacalną. Upadłość ogłoszono 27 sierpnia 2026 r. o godz. 11.00" - ogłosił Sąd Rejonowy Harju w Tallinnie.

Na syndyka masy upadłości wyznaczono Margusa Lentsiusa, adwokata z kancelarii Advokaadiburoo Lentsius&CASUS w Tallinie. Estoński sąd podał także, że "pierwsze zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 17 września 2026 r. o godz. 11.00 w sali 3005 Sądu Rejonowego Harju".

Spółka BB Trade Estonia OU to estoński operator giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Kluczowy termin dla poszkodowanych w aferze Zondacrypto

"Wierzyciele są zobowiązani zgłosić syndykowi wszelkie wierzytelności wobec dłużnika powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od ich podstawy prawnej i terminu wymagalności, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od opublikowania ogłoszenia o upadłości w oficjalnym publikatorze Ametlikud Teadaanded" - czytamy w ogłoszonym postanowieniu.

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Sąd zaznaczył, że "wierzytelności zgłoszone po upływie tego terminu, lecz uznane, będą zaspokajane dopiero na końcowym etapie postępowania".

Dodał także, że "po ogłoszeniu upadłości wyłącznie syndyk jest uprawniony do przyjmowania świadczeń i wykonywania praw dotyczących majątku wchodzącego do masy upadłości".

Pod koniec kwietnia byli członkowie rady nadzorczej spółki BB Trade Estonia OU, operatora giełdy kryptowalut Zondacrypto, złożyli zawiadomienie do estońskiej prokuratury w związku z niejasnościami dotyczącymi spółki.