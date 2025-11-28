Korea Południowa podejrzewa sąsiada o atak hakerski

W wyniku ataku wycofano z giełdy 44,5 mld wonów (30,4 mln USD). Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez anonimowego przedstawiciela rządu w Seulu włamanie do systemów Upbit, do którego doszło w czwartek, ma cechy przypominające cyberatak z 2019 r. Skradziono wówczas kryptowaluty o wartości 58 mld wonów, a winą obarczono grupę Lazarus, powiązaną z reżimem Korei Północnej.
Zespół ds. przestępczości cybernetycznej w południowokoreańskiej policji potwierdził wszczęcie śledztwa, ale odmówił komentarza.
Pjongjang walczy z niedoborem obcej waluty
Rzecznik Dunamu, operatora Upbit, poinformował, że trwają prace nad ustaleniem przyczyn i skali nieautoryzowanego przepływu aktywów. Do ataku doszło na kilka godzin przed ogłoszeniem przez południowokoreańskiego giganta internetowego Naver informacji o przejęciu Dunamu. Upbit jest największą giełdą kryptowalut w Korei Południowej.
Eksperci zauważają, że atak hakerski nastąpił w czasie, gdy reżim przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una usiłuje pozyskać środki finansowe wobec niedoboru waluty zagranicznej.
