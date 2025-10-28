Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Handlowy gigant szykuje ogromne zwolnienia

amazon magazyn shutterstock_1514808617
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
Amazon, amerykański gigant sprzedaży internetowej, szykuje się do zwolnień, które mogą objąć nawet 30 tysięcy pracowników - poinformował dziennik "Wall Street Journal", powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Wcześniej "New York Times" informował, że koncern liczy, że uniknie w najbliższych latach zatrudnienia 600 tysięcy osób dzięki procesom automatyzacyjnym.

Zwolnienia, które mają rozpocząć się w tym tygodniu, dotkną ok. 10 proc. pracowników biurowych przedsiębiorstwa. "WSJ" podkreślił w publikacji, że jest to kolejny krok oszczędnościowy podejmowany przez tego giganta internetowego.

Cięcia mają dotyczyć m.in. pracowników działu kadr i reklamy. Ostateczna liczba zwolnionych osób jeszcze nie została ustalona - przekazało jedno ze źródeł.

Fala zwolnień w Amazonie

Według rozmówców gazety koncern chce w ten sposób skorygować okres intensywnego zatrudniania personelu podczas pandemii, gdy wzrósł popyt na zakupy przez internet. "Wall Street Journal" podkreśla, że będzie to największa fala zwolnień w Amazonie od 2022 r., gdy pracę straciło 27 tys. osób. Stacja CNBC nie wykluczyła, że będą to najbardziej masowe zwolnienia w historii tego przedsiębiorstwa.

Kilka dni temu "New York Times" informował, że Amazon spodziewa się, że firma uniknie konieczności zatrudniania ponad 160 tys. osób w Stanach Zjednoczonych do 2027 roku za sprawą automatyzacji. Ponadto gigant zakłada, że te procesy pozwolą firmie uniknąć wzrostu zatrudnienia w USA w nadchodzących latach, mimo że spodziewane jest dwukrotne zwiększenie sprzedaż produktów do 2033 roku. "Przełożyłoby się to na ponad 600 tys. osób, których Amazon nie musiałby zatrudniać" - napisał "NYT".

"Zamrożony" rynek pracy

Portal Axios ocenił, że przez lata rynek pracy w USA był "zamrożony": nie było zwolnień, ale nie było też nowych umów o pracę. To może zacząć się zmieniać - zapowiedział serwis.

Axios poinformował, że również sieć handlowa Target ogłosiła, że w tym tygodniu zwolni tysiąc pracowników korporacyjnych. O planowanych zwolnieniach poinformował też koncern Paramount Skydance.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
Z kraju
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
Ze świata
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
TVN24
Mark Carney
Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy
Ze świata
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
Z kraju
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"
Moto
Karol Nawrocki
Jest oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego
Z kraju
Seniorzy
Bon senioralny. "Kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych"
Dla seniora
Władimir Putin
Putin wypowiada umowę USA
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
Z kraju
CPK
Rzecznik prokuratury o śledztwie w związku z kontrowersyjną sprzedażą
Z kraju
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew przeciw gigantowi w sprawie cen
Tech
cpk2
Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura
Z kraju
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministerstwo ma umowę z amerykańską firmą. "To krok milowy"
Tech
Berlin, Niemcy
"Dramatyczna sytuacja" w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2611011309
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić
Tech
cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS
Z kraju
shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
Moto
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
Ze świata
Scott Bessent
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
Ze świata
shutterstock_2276222483
Polska jak Sycylia? Eksperci alarmują
Nieruchomości
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje
Ze świata
shutterstock_1946491033
Wycofują milion kilogramów suszonej wieprzowiny
Ze świata
Viktor Orban
Problemy Orbana. "To był zły tydzień"
Ze świata
konferencja w ramach debaty pt. "Demokracja równych szans. Rozmowy o wyzwaniach rozwojowych dla Polski"
Tusk o nowej inwestycji. "Decyzja zapadła dzisiaj"
Z kraju
Zamknięte lotnisko we Wrocławiu
Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc
Z kraju
Timothy Mellon
Anonimowo przekazał ogromną darowiznę. Podano, kim jest
Ze świata
Donald Trump
Reklama zirytowała Trumpa. Ale według mediów nie to było powodem zerwania rozmów
Ze świata
Biszkek, Kirgistan październik,17,2025: Pomnik na Placu Zwycięstwa z Wiecznym Płomieniem stoi dumnie shutterstock_2691260623
Kirgistan wprowadza narodową kryptowalutę
Ze świata
Donald Trump
Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica