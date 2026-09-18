Z kraju Zmiany w akcyzie od e-papierosów. Posłowie zdecydowali Oprac. Paulina Karpińska |

E-papierosy cieszą się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Za głosowało 242 posłów, 21 było przeciw, a 165 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów przepisy mają uszczelnić system poboru akcyzy na rynku papierosów elektronicznych oraz objąć podatkiem także urządzenia, które dotychczas pozostawały poza zakresem opodatkowania.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiany są odpowiedzią na przypadki obchodzenia obowiązujących przepisów poprzez sprzedaż oddzielnie poszczególnych elementów e-papierosów.

Zmiana definicji papierosów elektronicznych

Ustawa przewiduje zmianę definicji papierosów elektronicznych i wprowadzenie nowych kategorii wyrobów, w tym wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady oraz pozostałych papierosów elektronicznych. Jednocześnie wkłady do urządzeń wielorazowych mają zostać wyłączone z akcyzy.

Nowe przepisy zakładają podniesienie akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz zestawy części do tych urządzeń z 40 zł do 50 zł za sztukę. Taka sama - 50-złotowa dopłata - ma być doliczana do akcyzy od płynu zawartego w jednorazowym papierosie elektronicznym.

Od 1 stycznia 2027 r. wzrosnąć ma również stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych, z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr.

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Szacunki MF

Ministerstwo Finansów szacuje, że proponowane zmiany zwiększą dochody sektora finansów publicznych o około 435 mln zł rocznie, a w pierwszym roku obowiązywania przyniosą dodatkowo 29 mln zł wpływów.

Według resortu finansów nowe rozwiązania mają zapewnić jednakowe obciążenie akcyzą wszystkich papierosów elektronicznych, niezależnie od stosowanej technologii, ograniczyć możliwości omijania przepisów oraz zmniejszyć dostępność cenową tych wyrobów, zwłaszcza dla młodych użytkowników.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że większość nowych regulacji będzie stosowana po upływie trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie, aby przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych obowiązków rejestracyjnych i banderolowych.