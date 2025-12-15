"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje

Plany na wydanie środków z KPO ma niemal każda gmina w Polsce. "To jest szansa na ogromny skok cywilizacyjny" Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

Jak zaznaczyła szefowa MFiPR podczas briefingu w bazie Kolei Śląskich, w ramach KPO do tego czasu podpisano 933 tys. umów na ponad 165 mld zł, co oznacza 68,8 proc. całego programu dla Polski.

- Dwa lata rozwoju z KPO, dwa lata wyścigu z czasem, wyścigu też z czasem straconym. Bardzo dużo tego czasu udało nam się odzyskać. Będziemy go odzyskiwać w takim szalonym finiszowym sprincie w kolejnym roku - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Trzy przelewy z KPO w 2026 roku

Według zapowiedzi ministry w przyszłym roku Polska otrzyma trzy przelewy: w kwietniu za szósty i siódmy wniosek o płatność, na przełomie lipca i sierpnia za ósmy, a w grudniu - za dziewiąty.

- To będzie apogeum bardzo dużych środków, które z jednej strony będą w Polsce inwestowane, z drugiej strony będą do Polski napływać - wskazała.

Jak dodała, "w grudniu, ostatnim przelewem z KPO zakończymy ogromny projekt inwestycyjny, projekt rozwojowy, Krajowy Plan Odbudowy." - Efekty tego projektu: infrastruktura dla gospodarki, dla ludzi, dla Polski lokalnej i dla bezpieczeństwa zostanie z nami na lata - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

"Będzie tego więcej"

W sobotę ministra funduszy informowała w serwisie X, że z KPO w 2 lata do Polski "wpłynęło 93 mld zł. 140 tys. rodzin w całej Polsce dostało dostęp do szybkiego internetu, powstało 91 Branżowych Centrów Umiejętności, ponad 200 szpitali otrzymało nowy sprzęt, 299 'czarny punktów' na drogach przeszło totalne remonty".

Polska otrzymała w kwietniu 2024 r. 27 mld zł, w grudniu 2024 r. 40 mld zł i w grudniu tego roku 26 mld złotych.

Jak dodała ministra, "będzie tego więcej", a podpisane umowy dotyczą m.in. budowy i modernizacji 550 km linii kolejowych, 47 tys. nowych miejsc w żłobkach, ocieplenia 400 tys. domów, 1800 autobusów i 120 tramwajów.

O KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Obecnie przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Kwota ta jednak ma ulec zmniejszeniu z 59,8 mld euro do 54,7 mld euro, na skutek ograniczeniu części pożyczkowej do 29,4 mld euro.

W piątek rewizję polskiego KPO zatwierdzili ministrowie finansów i gospodarki państw UE.

W czerwcu ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na wydłużenie czasu na inwestycje w ramach KPO do końca 2026 r. Pierwotny termin to był koniec sierpnia 2026.

Rząd Mateusza Morawieckiego wysłał wniosek o akceptację Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej 3 maja 2021 roku. Pierwszy przelew z KPO do Polski wpłynął jednak dopiero 15 kwietnia 2024 roku. Wcześniej nie było zgody Brukseli na wypłatę środków m.in. ze względu na zastrzeżenia dotyczące praworządności w Polsce.

