W rozpoczynającej się w poniedziałek trzeciej edycji konferencji "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" udział wezmą eksperci ze świata nauki, zarządzania i doradztwa biznesowego. A także liderzy organizacji odnoszących sukcesy.

Program "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025"

W trakcie dwóch dni zaplanowano liczne sesje tematyczne i panele dyskusyjne. Panel otwarcia pt. "Efektywność biznesowa i osobista – jak skutecznie zarządzać zmianą?" poprowadzi Jacek Goliszewski, prezes BCC.

- Patrzymy na przywództwo i zarządzanie z bardzo praktycznej perspektywy – nie tylko diagnozując wyzwania, ale też wskazując realne możliwości, jakie stwarza zmienne otoczenie - wskazał cytowany w informacji prezes BCC.

Zapowiedział, że podczas konferencji poruszone zostaną najważniejsze tematy współczesności: od transformacji cyfrowej, adaptacji do świata, w którym rządzi niepewność, przez przywództwo służebne i efektywność biznesową, po ESG, ekologię i odpowiedzialne zarządzanie. Dodał, że w tym roku aż trzy panele będą dotyczyć pozyskiwania i skutecznego wykorzystania środków z UE.

Jak zauważył lider BCC, polski biznes stoi dziś na rozdrożu. - Jeśli zabraknie odwagi inwestycyjnej i – co najważniejsze – reform, o które BCC od lat apeluje, pozostaniemy w roli drugoplanowej. Zamiast współtworzyć nowe technologie, będziemy jedynie ich odbiorcami - ostrzegł. Podkreślił też, że silna gospodarka nie powstaje wyłącznie dzięki przedsiębiorcom – kluczową rolę powinno odgrywać państwo.

Prelegenci konferencji BCC

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

Magdalena Kotlarczyk – Country Director Google Poland,

Iwona Szylar – Dyrektor Generalna Microsoft Polska,

Przemysław Koch – Członek Zarządu VeloBank S.A.,

Arkadiusz Krupicz – Co-founder & Country Manager Pyszne.pl,

Dariusz Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności (BLIK),

Tomasz Suchański – CEO Żabka Polska,

Kasia Kieli – President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN ,

Zenon Ziaja - Założyciel i Prezes Ziaja Ltd,

przedstawiciele administracji publicznej i środowiska naukowego.

Gościem specjalnym konferencji będzie były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Gala wręczenia nagród "Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego".

Pierwszy dzień konferencji zwieńczy Gala wręczenia nagród "Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego".

– Ta nagroda powstała z potrzeby kontynuowania myśli założyciela i wieloletniego prezesa BCC, Marka Goliszewskiego. Pracowałam z nim od początku i wiem, że był inicjatorem wielu przełomowych przedsięwzięć gospodarczych oraz osobą o wyjątkowej wyobraźni biznesowej - powiedziała Grażyna Majcher-Magdziak, współzałożycielka BCC, ekspertka ds. przekształceń własnościowych, minister skarbu

Jak dodała, "dziś chcemy uczcić jego pamięć, promując i nagradzając młodych, innowacyjnych przedsiębiorców, którzy wdrażają rozwiązania przyczyniające się do modernizacji i konkurencyjności polskiej gospodarki".

Patronem medialnym wydarzenia jest TVN 24 BiS.

Czym jest BCC?

BCC to organizacja pozarządowa, która zrzesza polskich przedsiębiorców i pracodawców. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów.

Działalność BCC obejmuje organizację szkoleń, konferencji i konkursów, takich jak „Lider Polskiego Biznesu”. Założycielem Klubu i jego pierwszym prezesem w latach 1991-2022 był Marek Goliszewski.

TVN24 HD

Źródło: PAP, tvn24.pl