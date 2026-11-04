Stopy procentowe w Polsce. "Presja cenowa nie maleje"

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z komunikatem banku centralnego stopy procentowe w Polsce wyniosą:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

W trakcie październikowego posiedzenia RPP zdecydowała, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.

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Stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami ekspertów

Eksperci byli niemal zgodni, że RPP utrzyma stopy na niezmienionym poziomie. Tylko 1 z 19 ankietowanych ośrodków ankietowanych przez PAP spodziewał się, że rada podwyższy tym razem stopy o 25 pb. Trzy ośrodki zakładają, że RPP może podnieść stopy do końca 2026 r. Większość ekspertów spodziewa się zmian dopiero w czwartym kwartale przyszłego roku.

RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian. Więcej, w tym pierwsze szczegóły najnowszej projekcji inflacji i PKB, poznamy o 16.00. pic.twitter.com/4RFSFu61QW — PKO Research (@PKO_Research) November 4, 2026 Rozwiń

Ankietowane przez PAP Biznes ośrodki uważają, że nastawienie RPP do polityki pieniężnej zrobiło się bardziej jastrzębie (czyli nastawione na podwyżki stóp). Ekonomiści ocenili jako nieco bardziej jastrzębich niż poprzednio sześcioro członków RPP (przy czym mocne przesunięcie w tę stronę odnotował Ludwik Kotecki), a dwóch, w tym prezesa NBP, jako bardziej gołębich.

Ryzyko efektu drugiej rundy

"To decyzja z serii 'na przeczekanie'" - ocenia główny ekonomista Lewiatana, Mariusz Zielonka. Jego zdaniem kluczowa okaże się jutrzejsza projekcja NBP dotycząca inflacji. Ta do tej pory utrzymywana jest w ryzach przez program Ceny Paliwa Niżej, bez którego zamiast obecnych 3,5 proc. mogłaby sięgać nawet 4,5 proc. - daleko od celu NBP, czyli ok. 2 proc.

"Program kończy się 31 grudnia, więc na początku przyszłego roku ceny paliw wrócą do wskaźnika jednorazowym skokiem. Projekcja inflacji odpowie na kluczowe pytanie dla stóp: czy to tylko przejściowy wzrost, czy początek drugiej fali" - pisze ekonomista.

Eksperci obawiają się tzw. efektu drugiej rundy, kiedy "wyższe koszty energii i surowców przechodzą na płace i ceny kolejnych produktów, a nie wygasają razem z szokiem, który je wywołał". "Jeśli projekcja to potwierdzi, na obniżki stóp w najbliższych miesiącach nie ma co liczyć. Choć kluczowa dla całości inflacyjno-decyzyjnej układanki RPP będzie nadal cena ropy na światowych rynkach" - tłumaczy Zielonka.

Wpływ wyborów w USA

Nie bez znaczenia ma być również sytuacja za oceanem, gdzie przejęcie Kongresu przez demokratów oznacza koniec polityki Trumpa bez hamulców. "Dla Polski to raczej dobra wiadomość" - ocenia Zielonka.

"Trudniej będzie przeforsować kolejne zwiększanie długu Stanów, więc presja na amerykańskie obligacje powinna zelżeć. Za nimi mogą pójść w dół rentowności polskich papierów, a polska dziesięciolatka przekracza dziś 6,4 proc. Mniejsza nieprzewidywalność Waszyngtonu sprzyja też walutom rynków wschodzących. Mocniejszy złoty oznacza tańszy import i tańsze paliwa, które kupujemy w dolarach. Słabnie także presja na nowe cła wobec Europy, co jest ważne dla Niemiec, a pośrednio dla polskich eksporterów" - tłumaczy ekspert.

Wynik wyborów może jednak zadziałać dwojako. Zdaniem Zielonki ryzyko paraliżu legislacyjnego w USA jest wysokie. "Spory o budżet i limit długu mogą wywoływać okresowe nerwowości na rynkach, które odczujemy także w Warszawie" - dodaje.

"Dla RPP oznacza to, że otoczenie zewnętrzne może z czasem sprzyjać łagodniejszej polityce, ale o terminie obniżek przesądzi krajowa inflacja po wygaśnięciu programu CPN" - podsumowuje ekonomista Lewiatana.

Prognozy na przyszły rok

Ekonomiści Banku Pekao stwierdzili, że "ideę podwyżek stóp procentowych w listopadzie i zapewne w tym roku" pogrzebały "szokujące dane o inflacji w październiku". "Presja cenowa nie maleje i otoczenie zewnętrzne nie przestaje sprzyjać podwyżkom stóp procentowych. Dodatkowo, niedawne osłabienie złotego dodatkowo zwiększa ryzyka związane z utrzymywaniem niskiego dysparytetu stóp procentowych. Podwyżki stóp są więc scenariuszem bazowym na początek 2027 r." - czytamy w publikacji Pekao.

Dodano w niej, że wyczekiwane efekty drugiej rundy, związane z wyższymi cenami paliw, "pozostają niemal niewidoczne w szerokim koszyku towarów i usług bazowych". Ekonomiści banku przyznali, że zastanawiają się, co jest przyczyną tej sytuacji, zwłaszcza że "inflacja bazowa w innych dużych gospodarkach europejskich systematycznie rośnie".

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"Mimo to podtrzymujemy założenie, że również w Polsce w najbliższych miesiącach zobaczymy wyraźniejsze przełożenie wyższych kosztów energii. Ryzyko to zwiększa fakt, że w obecnej fazie kryzysu drożeją także inne nośniki energii, w tym gaz i energia elektryczna. Zakładamy, że od początku przyszłego roku wyższe ceny energii znajdą odzwierciedlenie również w taryfach dla gospodarstw domowych zatwierdzanych przez URE" - stwierdzili.

Zwrócili uwagę, że jednocześnie ceny żywności przestają działać dezinflacyjnie i stają się coraz silniejszym źródłem presji cenowej, która w 2027 r. będzie istotnie podbijać inflację.

"Średnioroczna inflacja w 2026 r. przekroczy 3 proc., a w przyszłym roku będzie wyraźnie wyższa. Według naszych prognoz przez najbliższy rok inflacja CPI będzie utrzymywać się powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP" - dodali.