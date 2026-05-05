Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Kluczowy może się okazać lipiec". Jaka będzie decyzja RPP?

|
shutterstock_2117581991
Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
W środę Rada Polityki Pieniężnej zadecyduje o stopach procentowych w Polsce. Rynek nie spodziewa się zmian kosztu pieniądza w oczekiwaniu na zakończenie konfliktu w Iranie i jego wpływu na ceny energii w średnim okresie, filtrowania się efektów drugiej rundy do gospodarki oraz ocenę krajowej koniunktury przez NBP w lipcowej projekcji.

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie RPP. Na czwartek 7 maja została zaplanowana konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego.

Rynek oczekuje, że RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian na majowym posiedzeniu. Nowym czynnikiem, który mogą brać pod uwagę krajowe władze monetarne, jest nastawienie głównych banków centralnych. W ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny pozostawił stopy bez zmian, jednak zasygnalizował możliwość podwyżki stóp w czerwcu.

Oczekiwania rynku

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Obniżka miała miejsce na początku marca, tuż po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, jednak RPP wtedy jeszcze nie była w stanie uwzględnić wpływu konfliktu na inflację.

Obecnie stopy procentowe kształtują się następująco:

  • stopa referencyjna: 3,75 proc.,
  • stopa lombardowa: 4,25 proc.,
  • stopa depozytowa: 3,25 proc.,
  • stopa redyskontowa weksli: 3,80 proc.,
  • stopa dyskontowa weksli: 3,85 proc..

- Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy bez zmian, ale zaostrzy retorykę. Ze względu na odnotowany ostatnio wzrost inflacji oraz przedłużający się konflikt w Zatoce Perskiej RPP będzie chciała zademonstrować, że jest w trybie podwyższonej czujności i że na ewentualne ryzyka, grożące wzrostem inflacji, jest gotowa zareagować nawet podwyżką stóp procentowych – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Zgodnie z szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w kwietniu wyniosła 3,2 procent rok do roku. W porównaniu z marcem ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 procenta. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu o 3,0 procent w skali roku i 0,4 w skali miesiąca.

"Polski przemysł przechodzi w tryb kryzysowy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Polski przemysł przechodzi w tryb kryzysowy"

"Pomimo nieco wyższego od prognoz wstępnego odczytu inflacji za kwiecień (…) naszym zdaniem Rada Polityki Pieniężnej pozostanie w trybie 'wait and see'. Ostatni wzrost inflacji ma w dużej mierze charakter zewnętrznego szoku podażowego (energia i paliwa), na który polityka pieniężna ma ograniczony wpływ. W takiej sytuacji koszt 'gaszenia' inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych, w postaci słabszej aktywności gospodarczej, mógłby być relatywnie wysoki" – stwierdził główny ekonomista PZU Dawid Pachucki w komentarzu. "W naszej ocenie nie ma obecnie silnych przesłanek do zacieśniania polityki pieniężnej" – napisał także.

- Członkowie RPP wskazywali, że kluczowy może się okazać lipiec, kiedy zostanie opublikowana projekcja inflacyjna. Wtedy będzie można ocenić, na ile konflikt w Zatoce odbije się na inflacji i perspektywach wzrostu gospodarczego i czy będzie konieczność reagowania na presję inflacyjną ze strony cen paliw i energii – powiedział ekonomista ING BSK.

Antoniak przyznał, że obecnie niełatwo prognozować decyzje RPP do końca roku.

- Można wyobrazić sobie zarówno scenariusz z podwyżkami stóp procentowych, jak i z ich obniżkami, jeśli tylko konflikt w Zatoce zostałby szybko zakończony – wskazał Adam Antoniak.

Sygnał ze strony EBC

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w czwartek zdecydowała się nie zmieniać stóp procentowych. W trakcie poprzednich pięciu posiedzeń EBC utrzymywało stopy procentowe na tym samym poziomie: depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym odpowiednio na 2,00 proc., 2,15 proc. i 2,40 proc.

Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?

Jak poinformowała w czwartek prezeska EBC Christine Lagarde, rozważano możliwość podwyżki stóp procentowych. - Podjęliśmy świadomą decyzję na podstawie niewystarczających danych. Debata była długa i pogłębiona. Rozważaliśmy wiele opcji, decyzję podjęliśmy teraz jednogłośnie, ale jednocześnie omówiliśmy szeroko możliwość podwyżki stóp proc. - powiedziała Lagarde.

- Wnioskiem z ostatnich dyskusji jest to, że z pewnością odsuwamy się od scenariusza bazowego. W jakim zakresie, w jakim punkcie jesteśmy między scenariuszami – moim zdaniem to nie są istotne kwestie. Najważniejszy jest wpływ, jaki ceny energii będą mieć - dodała.

Lagarde podkreśliła, że następne sześć tygodni będzie kluczowe dla podjęcia decyzji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Stopy procentoweRPPNBPPrezes NBP Adam Glapiński
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Paliwo, stacja benzynowa
Tyle będzie kosztowało paliwo w środę
Moto
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka
Z kraju
AdobeStock_359790855
Nowy sposób inwestowania bez podatku. Co warto wiedzieć o OKI?
Pieniądze
lng gaz tankowiec terminal gazowy shutterstock_2405813573
Ceny gazu w górę. Europa obawia się eskalacji
Rynki
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy w dół, ale obawy nie znikają
Rynki
shutterstock_2622625347
Ruszą zwroty ceł Trumpa. Termin już jest znany
Ze świata
Mikrokawalerki zalewają rynek nieruchomości (zdj. ilustracyjne)
Ceny mieszkań a średnie pensje. W którym mieście jest najdrożej?
Nieruchomości
paliwo.jpg
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Zondacrypto
Media: KNF alarmowała wcześniej. Co się stało ze śledztwem?
Z kraju
Samsung
Pozostawił spadek wart dziesiątki miliardów. Taki podatek zapłaciła rodzina
Tech
Emmanuel Macron
Podatek od nadmiernych zysków. Macron wzywa Europę do działania
Ze świata
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
Gigantyczne emisje wysypiska. "Wpływ na cały świat"
Ze świata
Spirit Airlines
Gigant tanich lotów kończy działalność. "Pierwsza ofiara branży"
Turystyka
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
Z kraju
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
Ze świata
samochody
Widmo nowej wojny celnej. Bruksela odpowiada na groźby Trumpa
Ze świata
Tesla
Europa kupuje więcej Tesli. Wysokie ceny paliw napędzają rynek EV
Moto
Platforma X
Niemieckie partie opuszczają X. "Pogrążył się w chaosie"
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_832691935
Deweloperzy nie chcą w nie inwestować. Nowy raport z rynku biurowego
Nieruchomości
Ormuz – cieśnina
Postępy w cieśninie Ormuz. Statki USA przepłynęły
Ze świata
Sztuczna inteligencja
Strach przed AI szkodzi młodym. To "skrajnie destrukcyjne"
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Najdroższe paliwo w historii kraju. Koncerny podnoszą ceny
Moto
shutterstock_2136269951
Ukarani za zmowę cenową. Zapłacą dziesiątki milionów
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Rocznie ginie niemal 200 osób. "Takich zdarzeń jest ciągle za dużo"
Dla pracownika
Bombaj, Indie, 03.08.05. Kolejka po jedzenie i wodę w Bombaju
Najbardziej ucierpią kobiety. Prognozy nie dają nadziei
Ze świata
Kopenhaga
Problemy lidera energii odnawialnej. Nowe projekty wstrzymane
Tech
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Ugoda zamiast długiego sporu. Rząd szykuje zmiany dla podatników
Prawo
robotyczne ręce
Chcą odtworzyć "bibliotekę ludzkich zdolności manualnych"
Tech
shutterstock_1564487206
Ceny mieszkań w kwietniu. "Akceptacja nowej normy"
Nieruchomości
ebay
Gigant szykuje ofertę za eBay. Możliwe wrogie przejęcie
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica