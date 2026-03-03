Logo TVN24
Jak zmienią się stopy procentowe? "Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi"

shutterstock_2577151519
Prezes NBP: obniżka stóp procentowych możliwa w marcu
Źródło: TVN24
Po dwumiesięcznej przerwie Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży w marcu stopy procentowe o 25 punktów bazowych - ocenił ekonomista ING Banku Śląskiego. Dodał, że utrzymujący się konflikt na Bliskim Wschodzie może ograniczyć skalę dalszych cięć w tym roku.

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Co ze stopami procentowymi?

- Spodziewamy się, że po dwumiesięcznej przerwie RPP obniży stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 25 punktów bazowych. Na taki ruch wskazują ostatnie wypowiedzi prezesa Adama Glapińskiego i innych członków Rady - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Przypomniał, że RPP będzie dysponowała już nową, marcową projekcją inflacji. Projekcja to prognoza inflacji, a także PKB, skonstruowana przy założeniu, że nie zmienią się stopy procentowe.

- Marcowa projekcja inflacyjna powinna potwierdzić, że spadek inflacji w ostatnich miesiącach jest szeroko zakrojony i ma charakter trwały. Dalsze hamowanie tempa wzrostu płac w styczniu sugeruje, że ich przyspieszenie pod koniec 2025 było przejściowe - związane z nagrodami i premiami rocznymi – a trend spadkowy się utrzymuje. Gorsze od oczekiwań były także styczniowe dane z budownictwa i przemysłu, co sugeruje pewne osłabienie aktywności gospodarczej w pierwszym kwartale 2026 roku - powiedział ekonomista ING BSK.

pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Wielkie banki wskazują na pilne zagrożenie. "Moment przełamania" na polskim rynku
Pieniądze
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
Najnowsze
Dodatkowa pomoc dla kredytobiorców? Kaczyński: ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam
Pierwszy miesiąc roku i już miliardy na minusie
Pieniądze

Stopy procentowe a konflikt w Iranie

Ekspert dodał, że konflikt na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się od sobotniego ataku USA i Izraela na Iran, jest nowym czynnikiem ryzyka. Może bowiem wpłynąć na perspektywy inflacji i koniunkturę.

- Z jednej strony, wzrost cen ropy naftowej może podbić ceny, a z drugiej, może potencjalnie ograniczyć wzrost gospodarczy i pogorszyć sentyment inwestycyjny. Na chwilę obecną postrzegamy to jako czynnik ryzyka dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Oczekujemy, że decyzji o obniżce będzie towarzyszył relatywnie jastrzębi komunikat po posiedzeniu w środę oraz ostrożne podejście do dalszych cięć stóp podczas konferencji prezesa Glapińskiego w czwartek - powiedział Adam Antoniak.

- Rośnie ryzyko, że docelowo stopa procentowa nie spadnie tak nisko jak zakładaliśmy, czyli do 3,25 procent. Do czasu wyklarowania się sytuacji w Iranie i potencjalnego wpływu tej sytuacji na perspektywy inflacji trudno ocenić, czy RPP będzie gotowa do kolejnych obniżek w dalszej części roku - wskazał Antoniak.

Obecnie główna stopa NBP - stopa referencyjna - wynosi 4 proc. W 2025 r. RPP sześciokrotnie obniżała stopy procentowe, w wyniku czego stopa referencyjna spadła o 1,75 pkt. proc. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RomanR/Shutterstock

RPPStopy procentoweNBP
