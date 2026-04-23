Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie

Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026

Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 5,9 proc. rdr oraz 15,5 proc. mdm.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w ubiegłym miesiącu wzrosła o 5,0 procent w ujęciu rocznym, a względem stycznia spadła o 5,6 procent.

Sprzedaż w marcu

W marcu 2026 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem w 2025 r oku zwiększyła się we wszystkich grupach.

Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano m.in. w grupach:

"paliwa stałe, ciekłe i gazowe" (o 16,2 proc.),

"tekstylia, odzież, obuwie" (o 13,6 proc.),

"farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 10,1 proc.).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,7%. Największy wzrost (16,2%) odnotowano w grupie „paliwa stałe, ciekłe i gazowe".



— GUS (@GUS_STAT) April 23, 2026

W grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem", czyli "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" zaobserwowano wzrost sprzedaży o 4,3 proc.

W marcu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 17,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży "ogółem" zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 9,0 proc. do 9,6 proc. - przekazał GUS.

"Pozazdrościła produkcji przemysłowej". Komentarze analityków

Eksperci podkreślają, że wskaźnik opublikowany przez GUS jest zaskakująco wysoki. Takiego odczytu nie było już od czterech lat.

"Sprzedaż detaliczna w marcu pozazdrościła produkcji przemysłowej i również zdecydowanie przebiła prognozy, rosnąc o 8,7 proc. r/r wobec 5,0 proc. r/r w lutym i oczekiwań 6,7 proc. r/r. To najwyższa dynamika od kwietnia 2022. Sprzedaż była mocna mimo szoku naftowego, a nawet dzięki niemu, ponieważ obserwowaliśmy zwiększone zakupy paliw (o 16,2 proc. r/r realnie i 25,1 proc. r/r nominalnie)" - stwierdzili analitycy PKO BP.

"Świetny odczyt sprzedaży detalicznej za marzec wieńczy dane za Q1. W cenach stałych sprzedaż wzrosła 8,7 proc. r/r, zdecydowanie mocniej niż wskazywał na to konsensus w okolicy 6%. Średnia 3M wyniosła w marcu 6 proc. r/r - najwyższy wynik od połowy 2022" - dodają eksperci mBanku.

"Podobnie jak produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna zaskoczyła w marcu po pozytywnej stronie" - podsumowują specjaliści ING.

