Nie będzie następcy Kredytu 2.0. Minister Finansów nie daje szans
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że w przyszłym tygodniu na budownictwo społeczno-komunalne trafi niemal miliard złotych. Podkreślił, że rząd nie planuje dopłat do kredytów mieszkaniowych.
- W przyszłym tygodniu uruchomiony zostanie niemal miliard złotych na budownictwo społeczno-komunalne. To są te środki, o które długo toczyła się pewnego rodzaju batalia - powiedział minister na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.
Nie będzie dopłat do kredytów mieszkaniowych
Szef resortu finansów zaznaczył, że polityka mieszkaniowa rządu nie przewiduje dopłat do kredytów mieszkaniowych. - Dopłat do kredytów nie będzie. Nie będzie REIT-ów na rynku mieszkaniowym. Natomiast to, o czym mówiłem wielokrotnie, to wspieranie tej strony podażowej. Po prostu mieszkań w Polsce musi budować się zdecydowanie więcej - dodał Domański.
REIT-y to fundusze inwestycyjne działające na rynku nieruchomości, które pozwalają inwestorom czerpać zyski z najmu, sprzedaży lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności bezpośredniego kupowania budynków.
Minister poinformował też, że w resorcie trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu, który zostanie zaprezentowany w sierpniu.
