Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rząd chce siedziby nowego europejskiego urzędu w Polsce. "Mogą współpracować"

Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Minister Finansów o luce VAT
Źródło: TVN24
Polska powalczy o siedzibę nowego Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Celnych – zapowiedział w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W instytucji ma znaleźć zatrudnienie 250 osób.

- Polska przystąpi do konkursu na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Celnych, wskazując Warszawę jako siedzibę – powiedział Domański w piątek na konferencji prasowej.

Przypomniał, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji było przyspieszenie prac nad reformą unijnego kodeksu celnego, na podstawie którego ma zostać powołany nowy urząd. Podkreślił, że utworzenie urzędu to "kolejny ważny krok w sprawie budowy zintegrowanej unii celnej".

- Warszawa ma wszystkie atuty, aby ten konkurs wygrać, mamy strategiczne położenie, nasze przejścia graniczne już teraz pełnią kluczową rolę w wymianie handlowej między UE a krajami trzecimi – powiedział minister.

"Polska administracja celna spełnia najwyższe standardy"

Podkreślił, że już obecnie w Warszawie siedzibę ma unijna agencja Frontex, która zajmuje się ochroną granic w UE. - Tak jak na granicy przedstawiciele służb celnych ramię w ramię współpracują z przedstawicielami straży granicznej, tak w Warszawie ramię w ramię przedstawiciele Fronteksu mogą współpracować z przedstawicielami nowego urzędu – dodał.

W trakcie konferencji prasowej wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że udział w konkursie na siedzibę nowego urzędu jest potwierdzeniem wysokiej jakości polskich służb celnych.

- Ubieganie się o siedzibę urzędu to potwierdzenie, że polska administracja celna spełnia najwyższe standardy. Mówimy o jakości działania, o profesjonalizmie i o cyfryzacji procesów celnych – powiedział Łoboda. Dodał, że Polska ma najdłuższą lądową granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

"Trwają negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE"

Minister finansów i gospodarki powołał pełnomocnika ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby nowego urzędu, czyli EUCA.

- Nowy urząd ma zostać utworzony na podstawie przepisów nowego unijnego kodeksu celnego. Obecnie trwają negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE i w trakcie tych negocjacji zostaną uzgodnione przepisy, czym dokładnie nowy urząd ma się zajmować i kiedy zacząć działać – powiedziała pełnomocniczka Ministra Finansów i Gospodarki Małgorzata Krok.

Dodała, że według obecnych planów, urząd ma zatrudniać docelowo 250 osób, choć niewykluczone jest zwiększenie liczby pracowników. Utworzenie urzędu ma nastąpić w przyszłym roku a zdolność operacyjną ma on osiągnąć w roku 2028. - Do 28 listopada jest czas na złożenie aplikacji w konkursie. Potem możliwe są przesłuchania w Parlamencie Europejskim, a wybór kraju, w którym powstanie siedziba, ma nastąpić na początku przyszłego roku – powiedziała Krok.

Dodała, że już obecnie wiadomo, że o nowy urząd będą się ubiegać Francja i Portugalia, ale zastrzegła, że liczba zainteresowanych krajów może być większa i że o EUCA może ubiegać się nawet 10 krajów.

Etap prac nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnym

Podczas konferencji prasowej Domański został zapytany o stan prac nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi. - OKI są jednym z priorytetów rządu. To rozwiązanie będzie wdrożone w 2026 r. – zapowiedział Domański.

W ramach OKI inwestycje do 100 tys. zł mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Domański pytany o ETS2 – czyli unijny system, w ramach którego istniejący system handlu emisjami ma zostać rozszerzony na nowe sektory, w tym budownictwo i transport drogowy, a który ma wejść w życie w 2027 r. - powiedział, że "Polska robi wszystko, aby opóźnić wejście tego systemu w życie".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WarszawaUnia Europejska
Zobacz także:
Marian Zmarzły
Zmarzły nowym wiceministrem energii
Z kraju
amazon
Szef giganta o zwolnieniach pracowników. "Usuwanie kolejnych warstw"
Ze świata
Chcesz rozwijać eksport w swojej firmie? Sprawdź ofertę dotacji z Funduszy Europejskich
Eksport tego produktu jest wart setki milionów. Polska liderem
Z kraju
Viktor Orban
Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"
Ze świata
2910N104V CPK ZABLOTNIA 01
CPK nie powstanie. Projekt ma dostać nową nazwę
Z kraju
Zakupy sklep pakowanie
Najnowsze dane o wzroście cen. Donald Tusk komentuje
Z kraju
2025-10-30T141244Z_1_LOP802130102025RP1_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_APEC-SUMMIT-NVIDIA
Trzech miliarderów spotkało się na kolacji. Stawiali kurczaki i rozdawali autografy
Tech
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Technologie są kluczowe w rywalizacji USA-Chiny"
Ze świata
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
Dla firm
Apple iphone 17 premiera
Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_1304892559
Nieprawidłowości na ponad 100 miliardów, 178 zawiadomień do prokuratury
Z kraju
Mateusz Balcerowicz
Prezes Wód Polskich o działce w Zabłotni: wyniki kontroli w piątek
Z kraju
Stefan Krajewski
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie
Z kraju
NYSE
"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
Tech
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
Tech
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
Najnowsze
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
urna prochy pogrzeb shutterstock_1225149490
Zmiany w ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy. Jest projekt
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę
Ze świata
shutterstock_785423878
Fałszywe artykuły miały być promowane w Google Discover. "Głęboko niepokojące"
Tech
Bobrowniki
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe
Handel
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Koniec z abonamentem na telewizję i radio. "Archaiczny towar"
Pieniądze
shutterstock_2446159141
Brak zimówek. Kara może wynieść nawet 10 tysięcy
Ze świata
shutterstock_493060906
Ograniczenie prędkości dla pieszych. "Jak oni to będą monitorować?"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica