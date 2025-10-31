Rząd chce siedziby nowego europejskiego urzędu w Polsce. "Mogą współpracować"

Minister Finansów o luce VAT Źródło: TVN24

- Polska przystąpi do konkursu na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Celnych, wskazując Warszawę jako siedzibę – powiedział Domański w piątek na konferencji prasowej.

Przypomniał, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji było przyspieszenie prac nad reformą unijnego kodeksu celnego, na podstawie którego ma zostać powołany nowy urząd. Podkreślił, że utworzenie urzędu to "kolejny ważny krok w sprawie budowy zintegrowanej unii celnej".

- Warszawa ma wszystkie atuty, aby ten konkurs wygrać, mamy strategiczne położenie, nasze przejścia graniczne już teraz pełnią kluczową rolę w wymianie handlowej między UE a krajami trzecimi – powiedział minister.

"Polska administracja celna spełnia najwyższe standardy"

Podkreślił, że już obecnie w Warszawie siedzibę ma unijna agencja Frontex, która zajmuje się ochroną granic w UE. - Tak jak na granicy przedstawiciele służb celnych ramię w ramię współpracują z przedstawicielami straży granicznej, tak w Warszawie ramię w ramię przedstawiciele Fronteksu mogą współpracować z przedstawicielami nowego urzędu – dodał.

W trakcie konferencji prasowej wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że udział w konkursie na siedzibę nowego urzędu jest potwierdzeniem wysokiej jakości polskich służb celnych.

- Ubieganie się o siedzibę urzędu to potwierdzenie, że polska administracja celna spełnia najwyższe standardy. Mówimy o jakości działania, o profesjonalizmie i o cyfryzacji procesów celnych – powiedział Łoboda. Dodał, że Polska ma najdłuższą lądową granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

"Trwają negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE"

Minister finansów i gospodarki powołał pełnomocnika ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby nowego urzędu, czyli EUCA.

- Nowy urząd ma zostać utworzony na podstawie przepisów nowego unijnego kodeksu celnego. Obecnie trwają negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE i w trakcie tych negocjacji zostaną uzgodnione przepisy, czym dokładnie nowy urząd ma się zajmować i kiedy zacząć działać – powiedziała pełnomocniczka Ministra Finansów i Gospodarki Małgorzata Krok.

Dodała, że według obecnych planów, urząd ma zatrudniać docelowo 250 osób, choć niewykluczone jest zwiększenie liczby pracowników. Utworzenie urzędu ma nastąpić w przyszłym roku a zdolność operacyjną ma on osiągnąć w roku 2028. - Do 28 listopada jest czas na złożenie aplikacji w konkursie. Potem możliwe są przesłuchania w Parlamencie Europejskim, a wybór kraju, w którym powstanie siedziba, ma nastąpić na początku przyszłego roku – powiedziała Krok.

Dodała, że już obecnie wiadomo, że o nowy urząd będą się ubiegać Francja i Portugalia, ale zastrzegła, że liczba zainteresowanych krajów może być większa i że o EUCA może ubiegać się nawet 10 krajów.

Etap prac nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnym

Podczas konferencji prasowej Domański został zapytany o stan prac nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi. - OKI są jednym z priorytetów rządu. To rozwiązanie będzie wdrożone w 2026 r. – zapowiedział Domański.

W ramach OKI inwestycje do 100 tys. zł mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Domański pytany o ETS2 – czyli unijny system, w ramach którego istniejący system handlu emisjami ma zostać rozszerzony na nowe sektory, w tym budownictwo i transport drogowy, a który ma wejść w życie w 2027 r. - powiedział, że "Polska robi wszystko, aby opóźnić wejście tego systemu w życie".

