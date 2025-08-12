Rekompensaty dla użytkowników Booking.com

Booking.com stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Instytucja zobowiązała firmę do tego, by właściwie informowała klientów, czy wynajmujący jest przedsiębiorcą. To ważne, bo ma wpływ na ochronę prawną kupującego. Spółka poinformowała o przyznaniu rekompensat niektórym konsumentom.

Dodano, że w przypadku rezerwacji noclegu u tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, platforma nieprawidłowo informowała o tym, że zmienia się zakres ochrony prawnej kupującego. Nieczytelny był też podział obowiązków między Booking.com a dostawcami usług, co w przypadku np. składania reklamacji miało kluczowe znaczenie dla konsumentów rezerwujących noclegi.

"Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak w praktyce platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus. Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Konsekwencja dyrektywy Omnibus

UOKiK przypomniał, że od półtora roku unijna dyrektywa Omnibus zwiększa ochronę konsumentów w cyfrowym świecie. Jedne z wprowadzonych zmian dotyczą rozszerzonych obowiązków informacyjnych platform handlowych. Wymagane jest m.in. by dostawcy internetowych platform handlowych w sposób jasny i zrozumiały wskazywali, jak podzielone są obowiązki związane z realizacją umowy zawieranej na platformie między nimi a dostawcami oferowanych produktów i usług.

"Prawidłowo realizowany obowiązek informacyjny to większa ochrona konsumentów korzystających z e-commerce. Użytkownicy platform handlowych powinni móc znaleźć istotne z punktu widzenia zawieranej umowy informacje bez konieczności przeszukiwania wielu zakładek i domyślania się, o co chodzi w kierowanym do nich komunikacie" – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Działania podjęte przez Booking.com

W odpowiedzi na zarzuty Booking.com zobowiązał się do usunięcia naruszeń i ich skutków.

"Spółka wprowadzi zmiany, które zwiększą przejrzystość platformy dla użytkowników. Ważną częścią zobowiązań jest przyznanie rekompensat konsumentom. Skorzystają z nich osoby, które dokonały rezerwacji między 1 stycznia 2023 r. a dniem wprowadzenia zmian, wynikających z decyzji" - napisano.

Zmiany mają być wprowadzone w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji.

Sprawa Booking.com to jedna z wielu interwencji Prezesa UOKiK w ramach egzekwowania obowiązków informacyjnych w e-commerce po wejściu w życie dyrektywy Omnibus. Wcześniejsze decyzje zobowiązujące w podobnym zakresie dotyczyły Zalando i Travelist. Na skutek interwencji Prezesa UOKiK również wielu innych przedsiębiorców zmieniło swoje działania lub zadeklarowało wprowadzenie modyfikacji.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP