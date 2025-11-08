Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rating utrzymany, podwyżka możliwa, ale jest trudny warunek do spełnienia

Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Minister Finansów o luce VAT
Źródło: TVN24
Agencja ratingowa S&P podjęła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski w walucie obcej na poziomie "A-" wraz z utrzymaniem stabilnej perspektywy - podało w piątek Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że rating mógłby zostać podniesiony w przypadku zmniejszenia deficytu budżetowego "do znacznie niższych poziomów".

"Agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej" - napisał resort finansów w komunikacie.

Wcześniej w bieżącym roku perspektywy ratingu Polski do negatywnej obniżyły inne dwie główne agencje: Moody's i Fitch, które podtrzymały swoją ocenę kredytową na dotychczasowym poziomie.

Różne scenariusze

S&P poda, że łoocena kredytowa Polski mogłaby zostać obniżona, gdyby znacząco pogorszyły się średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego, być może w połączeniu z rosnącymi nierównowagami makroekonomicznym lub kolejnymi szokami zewnętrznymi, w tym nieoczekiwanymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Cięcie ratingu byłoby także możliwe w przypadku eskalacji wojny w Ukrainie, co ciążyłoby mocniej na polskich finansach publicznych, wzroście gospodarczym oraz stwarzałoby dodatkowe ryzyka dla bezpieczeństwa kraju.

Podwyżka ratingu Polski byłaby możliwa, gdyby deficyty fiskalne zostały zredukowane do znacząco niższych poziomów, co skierowałoby poziom zadłużenia rządu na ścieżkę spadkową. Pozytywne dla ratingu byłoby również podtrzymanie trendu poprawy jakości instytucjonalnej państwa oraz governance, zapewnienie rozsądnego prowadzenia polityki fiskalnej oraz utrzymanie napływu funduszy UE, czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

S&P prognozuje wzrost PKB Polski w 2025 r. na poziomie 3,3 proc. (3,4 proc. wg najnowszej projekcji NBP) oraz 3,2 proc. w 2026 r. (NBP: 3,7 proc.).

Czytaj też: "Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji

"Polska jest mniej narażona"

Agencja spodziewa się, że środki UE będą kluczowe dla podtrzymania wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r., które pochodzić będą z KPO, wieloletnich ram finansowych oraz z instrumentu SAFE.

"Odporność gospodarcza Polski stanowi podstawę naszej prognozy średniorocznego wzrostu na poziomie 3 proc. w latach 2025-2028. Pod względem PKB na mieszkańca plasuje to kraj znacznie powyżej globalnej mediany dla rozwiniętych gospodarek, których wiarygodność kredytową oceniamy. Uważamy, że dywersyfikacja gospodarcza Polski, w połączeniu ze znacznymi rozmiarami rynku, łagodzi negatywne czynniki zewnętrzne w obecnej sytuacji. Dodatkowo, siła sektora usług łagodzi niejednoznaczny obraz sytuacji w zorientowanym na eksport sektorze przemysłowym, na którym Polska się opiera" - wskazało S&P.

"Polska jest mniej narażona na skutki kryzysu w branży motoryzacyjnej niż inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W związku z tym integracja łańcucha dostaw z będącą w stagnacji i silnie uzależnioną od motoryzacji gospodarką niemiecką, na którą wpływ mają również wyższe cła nakładane na towary z UE przez Stany Zjednoczone, prawdopodobnie będzie miała mniejszy wpływ na wzrost gospodarczy Polski. Niemniej jednak utrzymująca się słaba koniunktura gospodarcza w Niemczech i innych kluczowych krajach europejskich może jeszcze bardziej osłabić wzrost w Polsce, zwłaszcza po wyczerpaniu silnego impulsu inwestycyjnego wynikającego z finansowania UE" - dodano.

Agencja ocenia, że dotychczasowy wpływ gospodarczy na Polskę związany z hybrydowymi zagrożeniami Rosji dla NATO i kraju był ograniczony, czemu sprzyjała wewnętrzna konsumpcja. Wg S&P większy wpływ na finanse publiczne Polski wywiera sytuacja związana z bezpieczeństwem, co znajduje odzwierciedlenie w ocenach fiskalnych.

"Chociaż trudniejsze do oszacowania, ryzyko geopolityczne może również wpływać na percepcję inwestorów, zwłaszcza w zakresie przyciągania nowych graczy do regionu" - dodano.

Gdyby agencja zaobserwowała tendencję do dalszej eskalacji agresji Rosji na Ukrainę, która mogłaby dotknąć terytorium Polski, na przykład poprzez znaczną koncentrację sił zbrojnych lub konfrontacje zwiększające ryzyko poważnych błędów w ocenie sytuacji, mogłoby to znacząco wpłynąć na oceny kredytowe Polski w wielu wymiarach, chociaż taki scenariusz S&P uważa za mało prawdopodobny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
Pieniądze
Jerome Powell
Druga taka decyzja podczas drugiej kadencji Trumpa
Ze świata
paryz francja - s2511 shutterstock_2090668288_1
Rating kredytowy w dół. "Niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona"
Ze świata

Impas polityczny w Polsce

S&P odnotowuje trwający impas polityczny w Polsce, po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

"Prezydent posiada znaczące uprawnienia w polskim mieszanym systemie prezydencko-parlamentarnym, w tym prawo weta w sprawie rządowych ustaw, co będzie komplikować wysiłki w kierunku konsolidacji fiskalnej" - ocenia S&P.

"W miarę zbliżania się wyborów parlamentarnych w 2027 r. uważamy, że rząd nadal koncentruje się na realizacji swojego programu wyborczego i nie kładzie nacisku na zacieśnienie polityki fiskalnej. Trwają ponowne wysiłki mające na celu cofnięcie niektórych kontrowersyjnych reform poprzedniego rządu kierowanego przez PiS, zwłaszcza w sądownictwie, ale prawdopodobnie okażą się one trudne i złożone pod względem prawnym i mogą napotkać przeszkody w Trybunale Konstytucyjnym" - dodano.

Napięcia fiskalne w Polsce

Agencja wskazała, że bezprecedensowe wydatki zbrojeniowe, które w połączeniu z wcześniejszym rozszerzeniem wydatków socjalnych, będą głównym czynnikiem napięć fiskalnych w średnim terminie.

W związku z prawdopodobnym prezydenckim weto w kwestii głównych rozwiązań fiskalnych oraz zbliżającej się kampanii wyborczej, S&P nie spodziewa się znaczącej konsolidacji fiskalnej przed 2027 r.

"Prognozujemy, że wzrost zadłużenia netto sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie średnio prawie 8 proc. PKB w latach 2025-2028. Odzwierciedla to wysoki deficyt gg, który wg naszych prognoz będzie stopniowo spadać do poziomu nieco poniżej 6 proc. PKB w latach 2027-2028" - napisano.

"W 2026 r. rząd zamierza wykorzystać 2,8 proc. PKB na pożyczki w ramach KPO. Ponadto wydatki wojskowe mają wpływ na dług publiczny w momencie ich poniesienia, ale zgodnie z zasadami rachunkowości ESA 2010 UE są one odzwierciedlane w deficycie gg dopiero w momencie dostawy sprzętu. W związku z tym przedpłaty za sprzęt wojskowy są kolejnym kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu długu publicznego ponad zgłoszony deficyt sektora gg" - dodano.

Perspektywy możliwości pozyskania finansowania przez polski rząd wspierane są zdaniem S&P przez mocno płynny krajowy system finansowy, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe (inwestujące w dług rządowy) oraz dzięki poduszce płynnościowej MF na poziomie ok. 6 proc. PKB sektora gg.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"

Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"

Pieniądze
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki

NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki

Minister finansów komentuje

"Agencja S&P utrzymała rating Polski na wysokim poziomie A- oraz podtrzymała jego stabilną perspektywę, doceniając mocne fundamenty naszej gospodarki. Rynki patrzą na fakty, nie na emocje" - napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Rating Polski
Zobacz także:
shutterstock_2438014769
Wysokie kary dla influencerów. Powstanie specjalny rejestr
Najnowsze
Aplikacja mObywatel
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Jest projekt rządu
Tech
Giełda w Nowym Jorku
Czy czeka nas "gwałtowna korekta", którą odczuje cały świat?
Rynki
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Orban ogłosił, co ustalił z Trumpem
Ze świata
shutterstock_2692282697
Loty czasowo wstrzymane. Giganci reagują na katastrofę
Ze świata
shutterstock_2044480022
54 286 720 euro. Kumulacja rozbita
Pieniądze
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat dla klientów banków
Pieniądze
napoje gazowane - podatek - opłata cukrowa
Podatki w górę. Posłowie zdecydowali
Prawo
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie akcyzy na alkohol
Z kraju
Pociąg z RegioJet
Chcą złożyć skargę na PKP Intercity. "Zachowanie niezgodne z prawem"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Od soboty zakaz dla Rosjan. Chodzi o wizy
Ze świata
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców
Moto
Paryż. Tłum oczekujący na otwarcie pierwszego sklepu Shein
Skandal we Francji. Komisja Europejska przyjrzy się sprawie
Ze świata
ZUS
Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
Dla pracownika
ORLEN_ZBIORNIKI
Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku
Shutdown w USA mnoży problemy. Nie zebrano ważnych danych
Ze świata
waymo samochod autonomiczny shutterstock_2446239897
Samochody bez kierowców na polskich drogach. Kiedy konkretne plany?
Moto
Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Aż 10 procent dochodów Mety to podejrzane reklamy
Tech
cpk2
Wiceminister "przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków". Zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
Tech
Donald Trump
"Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia". Zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
Ze świata
cyber-atak-16.jpg
Widmo dezinformacji. "Może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii"
Z kraju
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
Z kraju
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens
Tech
shutterstock_224720623
Trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. "Każde zgłoszenie musimy traktować poważnie"
Ze świata
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica