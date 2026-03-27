Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw

|
Karol Nawrocki
Senat przyjął bez poprawek ustawy dotyczące obniżek cen paliw
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy, których celem jest obniżka cen paliw. Chodzi między innymi o obniżenie akcyzy i ustalenie maksymalnych cen.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Nawrocki podpisał ustawy w trakcie lotu do Dallas w Teksasie.

Wzrost cen na stacjach jest wynikiem wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do zablokowania cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla transportu między innymi ropy i gazu ziemnego.

Szef resortu energii Miłosz Motyka przekonywał, że obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od ostatnich 50 lat, co wiąże się z gwałtownym spadkiem podaży surowca na świecie oraz silnym wzrostem cen ropy i paliw. Podkreślił, że ograniczenie podaży sięga ponad 20 mln baryłek dziennie, co przekłada się na globalny szok cenowy odczuwalny także w Europie, w tym w Polsce.

Według ustawy podpisanej przez prezydenta maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"

Maja Piotrowska

Nowe regulacje zakładają nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem Ministerstwa Energii w celu bieżącej aktualizacji stawek. Natomiast nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Intencją rządu, który projekty paliwowych ustaw przyjął w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów, było to, by nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed szczytem wyjazdów świątecznych.

Dodatkowa propozycja premiera

Przed obradami Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział poza obniżką akcyzy, zmniejszenie stawki VAT na paliwa (z 23 na 8 proc.). Według szefa rządu pakiet CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach, w stosunku do obecnych poziomów, o około 1,2 zł na litrze paliwa.

Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co słychać w kuluarach po wizycie Nawrockiego? "Nie będę udawał"

TVN24

- Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę, zarówno jeśli chodzi o VAT na paliwa, akcyzę, a także na wprowadzenie (...) ceny maksymalnej, czyli takiej ceny regulowanej na stacjach benzynowych, aby wszystkie nasze decyzje (...) rzeczywiście były pozytywnie odczuwalne przez końcowego odbiorcę na stacji paliw - mówił Tusk w czwartek wieczorem, przed specjalnym posiedzeniem rządu.

Premier zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

Źródło: tvn24.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mikołaj Bujak/KPRP

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPCeny paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
Z kraju
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
Z kraju
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
Ze świata
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
Z kraju
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
Tech
Karol Nawrocki
Senat zdecydował jednogłośnie. Czas na ruch prezydenta
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
Dla seniora
Władimir Putin
Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie
Ze świata
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
Tech
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
Rynki
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
Moto
Zdawali egzaminy teoretyczne (zdjęcie ilustracyjne)
Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
Z kraju
pap_20100719_0QX
Zaskakująca skala zniszczeń. Naprawa potrwa lata
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Duży zwrot. USA nie opublikują kluczowych informacji
Ze świata
shutterstock_offset_2212567871
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Z kraju
shutterstock_2635235415
Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat
Tech
Mińsk, Białoruś
USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank
Ze świata
pap_20260310_14J
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump ujawnia "prezent" od Iranu. Sugeruje plany wobec ropy
Ze świata
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
Z kraju
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
Ze świata
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Z kraju
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Tech
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
Ze świata
Donald Tusk
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Z kraju
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

