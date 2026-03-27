Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw

Senat przyjął bez poprawek ustawy dotyczące obniżek cen paliw Źródło: TVN24

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a także nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

Celem obu ustaw jest doprowadzenie do obniżki cen paliw na stacjach. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Nawrocki podpisał ustawy w trakcie lotu do Dallas w Teksasie.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw.



Wzrost cen na stacjach jest wynikiem wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do zablokowania cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla transportu między innymi ropy i gazu ziemnego.

Szef resortu energii Miłosz Motyka przekonywał, że obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od ostatnich 50 lat, co wiąże się z gwałtownym spadkiem podaży surowca na świecie oraz silnym wzrostem cen ropy i paliw. Podkreślił, że ograniczenie podaży sięga ponad 20 mln baryłek dziennie, co przekłada się na globalny szok cenowy odczuwalny także w Europie, w tym w Polsce.

Ustawy z podpisem prezydenta

Według ustawy podpisanej przez prezydenta maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Nowe regulacje zakładają nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem Ministerstwa Energii w celu bieżącej aktualizacji stawek. Natomiast nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Intencją rządu, który projekty paliwowych ustaw przyjął w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów, było to, by nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed szczytem wyjazdów świątecznych.

Dodatkowa propozycja premiera

Przed obradami Rady Ministrów premier Donald Tusk zapowiedział poza obniżką akcyzy, zmniejszenie stawki VAT na paliwa (z 23 na 8 proc.). Według szefa rządu pakiet CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej" ma przełożyć się na spadek cen na stacjach, w stosunku do obecnych poziomów, o około 1,2 zł na litrze paliwa.

- Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę, zarówno jeśli chodzi o VAT na paliwa, akcyzę, a także na wprowadzenie (...) ceny maksymalnej, czyli takiej ceny regulowanej na stacjach benzynowych, aby wszystkie nasze decyzje (...) rzeczywiście były pozytywnie odczuwalne przez końcowego odbiorcę na stacji paliw - mówił Tusk w czwartek wieczorem, przed specjalnym posiedzeniem rządu.

Premier zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

