Prezes Polregio stracił stanowisko

Z kraju

Krzysztof Pietrzykowski został odwołany ze stanowiska prezesa Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego w Polsce - przekazał we wtorek rzecznik spółki Jakub Leduchowski. Obowiązki prezesa przejęła Aleksandra Grzywaczewska.

- Rada nadzorcza Polregio odwołała z funkcji prezesa Krzysztofa Pietrzykowskiego i jednocześnie powierzyła obowiązki prezesa spółki Aleksandrze Grzywaczewskiej - powiedział rzecznik.

W przesłanym oświadczeniu odwołany z funkcji prezesa Krzysztof Pietrzykowski przekazał, że celem jego działań było przywrócenie przejrzystości w funkcjonowaniu spółki, rozpoczęcie odbudowy potencjału taborowego i przygotowanie Polregio do działania w warunkach w pełni konkurencyjnego rynku kolejowego.

Jego zdaniem Polregio ma dziś stabilne podstawy, potencjał i możliwości, by w najbliższych latach skutecznie konkurować z innymi przewoźnikami regionalnymi, zapewniając stabilną i atrakcyjną ofertę dla pasażerów.

"Wdrożyliśmy nowy model zarządzania, który przełożył się na bardziej efektywną pracę i realne oszczędności" - dodał Pietrzykowski.

Zmiany w Polregio

Jak podano na stronie Polregio, Aleksandra Grzywaczewska, pełniąca obecnie obowiązki prezesa spółki, jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń gospodarczych. Ukończyła program Executive MBA realizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych i Uniwersytetem Gdańskim.

W latach 2004–2014 pracowała w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze", gdzie odpowiadała m.in. za zarządzanie ryzykiem finansowym projektów inwestycyjnych i pozyskiwanie finansowania o wartości ponad miliarda złotych. W latach 2015–2024 kierowała Biurem Finansów Polregio.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie.

Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie. W 2024 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 101 mln pasażerów.

Autorka/Autor: BC

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MK Lasek / Shutterstock.com

pociągi
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica