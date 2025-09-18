Polska w G20? Jest stanowisko Chin

18 września 2025, 7:36
PAP
Spotkanie szefów MSZ Polski i Chin
Spotkanie szefów MSZ Polski i Chin
Spotkanie szefów MSZ Polski i Chin

Chiny są "otwarte" na dyskusję o przyjęciu nowych członków do G20 - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ. Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską.

Jak ujawniła w środę PAP, powołując się na źródła w dyplomacji, Wang podczas rozmowy z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych RP Radosławem Sikorskim miał "twardo obiecać" poparcie dla wejścia Polski do grupy G20.

"Chiny cenią pozycję i wpływy Polski w Europie i na świecie" - oświadczył niewymieniony z nazwiska rzecznik MSZ w pisemnej odpowiedzi na pytanie, czy strona chińska rzeczywiście złożyła taką obietnicę Warszawie - i w jaki sposób zamierza realnie wesprzeć te starania.

"Jesteśmy otwarci na dyskusję na temat kwestii przyjęcia nowych członków do G20" - dodał rzecznik.

Grupa G20

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską. Odpowiada za ok. 85 proc. światowego PKB, 75 proc. światowego handlu i żyje tam dwie trzecie populacji Ziemi.

Minister Wang przebywał w Polsce w dniach 14-16 września. W tym czasie odbył spotkanie z ministrem Sikorskim w ramach IV sesji Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego oraz z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Przed przyjazdem do Polski szef dyplomacji ChRL odwiedził także Austrię i Słowenię.

