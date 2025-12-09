Poczta Polska na razie bez redukcji zatrudnienia. Prezes Mikosz: 2026 rok będzie trudniejszy

Poczta Polska wstrzymuje wysyłanie przesyłek do USA Źródło: TVN24 BiS

W ocenie Mikosza o poprawiającej się sytuacji finansowej Poczty Polskiej świadczy wynik EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający odsetek od zaciągniętych zobowiązań, a także podatków i amortyzacji - red.) za rok 2025, który będzie wyższy niż za rok 2024.

- Za ten rok, podobnie jak za poprzedni, EBITDA będzie na plusie. W tym roku ten plus zwiększyliśmy. (...) Potwierdzi to trend naszej stabilizacji finansowej. Oznacza to, że rok 2026 będzie dla nas trudniejszy, bo będzie oczekiwanie inwestycji, a na to nie mamy jeszcze wystarczających środków. (...) Naszym największym problemem jako instytucji jest to, że przez ostatnie 20 lat inwestowaliśmy dramatycznie za mało - stwierdził rozmówca.

Dodał, że zwiększenie inwestycji będzie dla Poczty "największym wyzwaniem w ciągu najbliższych 2-3 lat" i jest to nieodzowne, by zapewnić pozytywne zmiany zarówno dla klientów Poczty, jak i jej pracowników.

Poczta Polska bez redukcji etatów

Zapytany, czy Poczta Polska przewiduje w najbliższej przyszłości zwolnienia grupowe, Mikosz odpowiedział, że "na tę chwilę nie ma planów redukowania zatrudnienia", które - jak ocenił - obecnie jest "ustabilizowane na dość dobrym poziomie".

- Natomiast proszę pamiętać, że kiedy robimy zmiany w umowach o pracę, musimy stosować procedurę zwolnień grupowych, ale są to zwolnienia "techniczne". (…) Znaleźliśmy się w statystykach wysoko, ale nie dlatego, że redukowaliśmy zatrudnienie. (...) Przyjdzie taki moment, że będziemy z powrotem zatrudniać - podsumował.

Według publikowanych w maju br. przez Pocztę Polską informacji na temat wyników za 2024 r. spółka zanotowała 213 mln zł straty netto i była ona mniejsza o 408 mln zł wobec tej z 2023 r. Z kolei EBITDA wzrosła w 2024 r. do 42 mln zł, wobec ujemnego wyniku na poziomie 591 mln zł rok wcześniej. W 2024 r.

Sytuacja Poczty Polskiej

Poczta Polska odnotowała też wzrost przychodów ze sprzedaży o 200 mln zł, co oznacza poprawę rok do roku o 3 proc., a przychody z usług powszechnych wzrosły o 139 mln zł, czyli o 4,8 proc. wobec 2023 r. Spółka przypomniała wtedy, że w 2023 roku odnotowała rekordową stratę brutto w wysokości 745 mln zł; w 2024 r. wynik brutto poprawił się o 515 mln zł.

Poczta Polska informowała też, że od listopada 2024 r. do końca marca 2025 r. w wyniku Programu Dobrowolnych Odejść oraz naturalnych odejść z firmy, jak np. przejście na emeryturę, zatrudnienie w spółce zmniejszyło się o ponad 6 tys. osób i wynosi ponad 51 tys. pracowników.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Według spółki z jej usług korzysta ponad 90 proc. Polaków. Firma dostarcza rocznie 800 mln listów i 80 mln paczek.

