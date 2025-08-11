PKP Cargo zaczyna zwolnienia grupowe

Do 765 pracowników PKP Cargo może stracić pracę w ramach zwolnień grupowych, które ruszają po braku odpowiedzi związków na propozycje ograniczenia układu zbiorowego pracy. Redukcja zatrudnienia ma potrwać do końca września.

Jak podał przewoźnik, termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi dotyczący obowiązywania wypowiedzianego w czerwcu 2025 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy upłynął 31 lipca, jednak do tego czasu nie nadeszła ze strony związkowej żadna odpowiedź, w związku z tym zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia.

PKP Cargo zaczyna zwolnienia...

Zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji proces zwolnień grupowych będzie musiał odbyć się do 30 września 2025 i obejmie do 765 pracowników.

Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom zrzeczenie się części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zastąpienie ich systemem motywacyjnym, opartym na efektywności pracy. Celem miało być uniknięcie zwolnień grupowych.

Układ obowiązuje do połowy 2026 r., odstąpienie lub wyłączenie najbardziej kosztownych elementów ZUZP w ocenie spółki umożliwiłoby osiągnięcie efektów oszczędnościowych porównywalnych do zaplanowanych na 2025 r. efektów redukcji zatrudnienia.

Według spółki chodziło o rezygnację z elementów wykraczających ponad Kodeks Pracy, jak między innymi wyższe niż wynikające z KP wynagrodzenie za czas choroby czy dłuższe okresy wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

...i redukuje zatrudnienie

Zarząd PKP Cargo w lipcu 2024 r. zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali spółki. W efekcie zatrudnienie zostało zmniejszone o 3665 pracowników. Obecnie spółka zatrudnia ok. 10 tys. osób.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. Za 2024 r. spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto przy EBITDA w wysokości niecałych 300 mln zł.

Autorka/Autor:mp/kris

Źródło: PAP