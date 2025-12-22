PKP Cargo odwołało prezeskę Agnieszkę Wasilewską-Semail

Jakub Majewski o sprzedaży wagonów przez PKP Cargo Źródło: sejm.gov.pl

Rada nadzorcza spółki podjęła też uchwałę, zgodnie z którą członkini rady Monika Starecka od 23 grudnia 2025 r. do 22 marca 2026 r. została oddelegowana do zarządu PKP Cargo, w którym będzie pełniła obowiązki prezesa.

PKP Cargo odwołało prezeskę

Agnieszka Wasilewska-Semail objęła stanowisko prezesa PKP Cargo 20 stycznia 2025 r., 20 grudnia 2024 r. wygrała konkurs na tę funkcję.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

Trudna sytuacja PKP Cargo

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu ub.r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników.

Obecnie PKP Cargo zatrudnia około 10 tysięcy osób. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r.

Zysk i inwestycje PKP Cargo

PKP Cargo w trzecim kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki, w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

