Wiadomość od "testera" i luka w największym banku w Polsce

Doszło do ujawnienia służbowych danych pracowników PKO BP - poinformował bank w komunikacie. Jak dodano, luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta.

"8.09 otrzymaliśmy wiadomość od osoby podającej się za 'testera', która przekazała nam, że posiada służbowe dane kontaktowe części naszych pracowników. Po weryfikacji potwierdziliśmy, że incydent rzeczywiście miał miejsce. Luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta" - poinformował bank w komunikacie.

"Dane klientów nie zostały ujawnione"

Jak podano, incydent nie dotyczy systemów transakcyjnych banku, a "dane klientów nie zostały ujawnione".

"W wyniku incydentu nie zostały również ujawnione żadne wrażliwe ani prywatne dane pracowników, ani dane poufne banku i spółek" - dodano.

Wskazano, że bank jest w bieżącym kontakcie z instytucjami nadzorczymi i właściwymi służbami, a o zdarzeniu zostali poinformowani wszyscy pracownicy.

Największe banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP