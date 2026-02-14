Czas na PIT. Tego boi się większość

Gawkowski o sporze ws. wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od niedzieli 15 lutego można składać zeznana podatkowe za 2025 r. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax, blisko połowa ankietowanych zamierza złożyć rozliczenie roczne jeszcze w lutym.

PIT 2026. Czego obawiają się Polacy

"Aż 56 proc. badanych przyznaje, że boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zestawienia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. rosnąca dezorientacja przepisami - 38 proc. respondentów przyznało, że nie wie, czy zasady rozliczeń uległy zmianie, co stanowi wzrost o 6 p.p. względem ubiegłego roku" - podano w informacji prasowej na temat badania przeprowadzonego przez SW Research.

Dodano, że "wśród problemów przy rozliczaniu PIT 24 proc. ankietowanych wskazało trudności w zrozumieniu ulg podatkowych, a co piąty badany - skomplikowane, trudne do zrozumienia przepisy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin

"Nieznajomość dostępnych ulg"

Z sondażu wynika, że 51 proc. połowa ankietowanych woli samodzielnie sprawdzić dostępne ulgi niż zaufać rządowemu systemowi. 41 proc. badanych woli szukać wsparcia w tej kwestii u niezależnych doradców podatkowych lub w darmowych programach do rozliczeń.

"Jedną z przyczyn może być nieznajomość dostępnych ulg, którą zadeklarowało 33 proc. badanych. Z drugiej strony aż 88 proc. ankietowanych Polaków chciałoby lepiej poznać ulgi, dzięki którym mogliby obniżyć swój podatek. To wzrost o 5 p.p. w porównaniu z 2025 rokiem" - napisano w komunikacie prasowym.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online) na panelu internetowym SW Panel. Zrealizowano je pod koniec stycznia 2026.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris