Z kraju

Piotr Wielgomas przed spotkaniem w sprawie działki. "Jesteśmy gotowi"

Afera CPK. Trwa spotkanie
Piotr Wielgomas przed spotkaniem w sprawie działki
Trwa spotkanie przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki w Zabłotni.

W spotkaniu mieli wziąć również udział przedstawiciele CPK, Prokuratorii Generalnej i resortu rolnictwa.

- Jesteśmy gotowi udzielić kilka informacji, odpowiedzi po spotkaniu. Proszę nam pozwolić iść na spotkanie, wszystko powiemy po spotkaniu - powiedział w drodze na rozmowy Piotr Wielgomas.

W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że jednym z możliwych rozwiązań w sprawie odzyskania działki położonej na terenach, na których planowane są inwestycje związane z CPK, jest zamiana gruntów. Zaznaczył, że obecny właściciel działki, Piotr Wielgomas, postawił warunek, żeby proponowana na zamianę działka miała podobną klasę gruntów i była przeznaczona na cele rolnicze.

Afera CPK

Należąca do KOWR działka w miejscowości Zabłotnia, przez którą według planów miałaby przebiegać linia kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego, została sprzedana w grudniu 2023 roku, czyli niedługo przed utratą władzy przez PiS.

KOWR sprzedał ją Piotrowi Wielgomasowi. To syn Andrzeja Wielgomasa, twórcy firmy Dawtona. Ziemia została sprzedana za prawie 23 miliony złotych.

Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę

TVN24

Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 mln złotych - opisała Wirtualna Polska. Wątpliwości budzi zachowanie polityków w tej sprawie. Po publikacji WP prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członków partii m.in. byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa oraz trzech innych polityków PiS zaangażowanych w sprawę.

Zmiany w KOWR

We wtorek premier Donald Tusk powiedział, że będzie oczekiwał od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka informacji w sprawie dalszych działań związanych ze sprawą tzw. działek Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tego samego dnia wiceminister rolnictwa Adam Nowak poinformował, że w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa doszło do zmian personalnych, które miały związek ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni, a "nastąpiły na poziomie dyrektorów biura kadr, biura audytu i kontroli".

"W związku ze sprawą sprzedaży działki pod budowę CPK za czasów rządów PiS, 2 osoby zostały odwołane z zajmowanych funkcji. Jedna z tych osób ponad 4 miesiące przetrzymywała pismo związane z procesem sprzedaży działki w Zabłotni" - czytamy w komunikacie KOWR. Jak podkreślono, zmiany dotyczą zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem i Kierownika Wydziału Organizacyjnego w OT KOWR w Warszawie, którzy zostali 30 października odwołani z zajmowanych czasowo funkcji w KOWR. "To wieloletni pracownicy, którzy awans zawodowy otrzymali w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Osoby te mają związek z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu KOWR”"- dodano.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, kierowników komórek organizacyjnych w Centrali i ich zastępców, głównego księgowego, dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, pełnomocników i doradców Dyrektora Generalnego w Centrali lub Oddziałach Terenowych KOWR powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny KOWR.

Minister Krajewski poinformował we wtorek rano, że podczas audytu prowadzonego w KOWR ustalono, że "CPK korespondował z KOWR w sprawie działki w Zabłotni, jeszcze zanim doszło do podpisania decyzji o jej sprzedaży przez ówczesnego wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego". Zapowiedział, że zlecona przez niego kontrola w KOWR potrwa dwa tygodnie. Dodał, że ustalenia będą przekazywane opinii publicznej na bieżąco.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

CPK
