Skorzystało kilka milionów Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"

Biuro Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, powołując się na raport Związku Banków Polskich, przekazało, że w trzecim kwartale 2025 roku wykryto ponad 3,5 tysiąca prób wyłudzenia kredytów. Łączna wartość tych oszustw wyniosła 78,3 miliona zł.

Z danych wynika, że próby wyłudzenia kredytu pojawiały się średnio co 36 minut.

"Przed nami najbardziej intensywny zakupowo okres w roku, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o usłudze Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby chronić swoje dane i wejść w okres świąteczny z pełną kontrolą nad swoimi finansami" - zaznaczył resort.

Zastrzeganie PESEL

Ministerstwo przypomniało, że PESEL może zastrzec osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

"Swój PESEL zablokowało już blisko 7,5 mln osób, a 75 proc. wszystkich zastrzeżeń dokonano z poziomu aplikacji" - przekazał resort. Dodał, że po aktywowaniu blokady nikt - nawet właściciel numeru PESEL - nie może zaciągnąć kredytu, w tym dokonać zakupu na raty; wypłacić gotówki w kwocie przekraczającej trzykrotność płacy minimalnej; otworzyć rachunku bankowego; zawnioskować o wydanie duplikatu karty SIM; załatwić u notariusza spraw związanych z nieruchomościami, np. kupić lub sprzedać mieszkania. "Zastrzeżenie numeru PESEL można również wyłączyć w dowolnej chwili z poziomu aplikacji. Zmiana działa natychmiastowo. Po załatwieniu sprawy (np. po wypłacie większej sumy pieniędzy) można znowu włączyć ochronę po 30 minutach. Taką operację można powtarzać dowolną liczbę razy w ciągu doby, 7 dni w tygodniu" - przekazał MC.

Ochrona przed nadużyciami bez ograniczania codziennych spraw

Resort zaznaczył, że osoba z zastrzeżonym numerem PESEL nadal bez problemu np. wykupi leki na receptę, zarejestruje się do lekarza, wyrobi nowy dowód osobisty, podpisze umowę o pracę, weźmie ślub czy spędzi urlop za granicą.

Ministerstwo przypomniało, że instytucje, w tym operatorzy sieci komórkowych czy banki muszą weryfikować status PESEL, a jeśli ktoś będzie chciał posłużyć się zastrzeżonym numerem, usłyszy odmowę wykonania usługi, np. udzielenia kredytu.

"Jeśli mimo weryfikacji ktoś nieuprawniony wykorzysta chroniony numer, jego właściciel nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Oznacza to, że nie będzie musiał udowadniać przed sądem faktu kradzieży tożsamości ani spłacać rat zaciągniętych bezprawnie na jego nazwisko" - przekazał resort.

