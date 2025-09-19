Pełczyńska-Nałęcz o efektach kontroli kontrowersyjnych dotacji z KPO

Ministra Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek, że w wyniku kontroli dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla gastronomii, hotelarstwa, turystyki stwierdzono szesnaście przypadków nieprawidłowości. - W efekcie rozwiązaliśmy sześć umów - poinformowała, dodając, że ich łączna wartość to 3 miliony złotych.

Pod koniec sierpnia ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, po wielu kontrowersjach w przestrzeni publicznej, zapowiedziała kontrole przedsiębiorców, którym przyznano dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ramach programu przeznaczonego dla branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia.

Jak wskazała Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej, wskutek kontroli wydawania unijnych funduszy rozpisanych na lata 2021-2027, "współczynnik nieprawidłowości to 1/10". W przypadku dotacji z KPO ten współczynnik - jak przekazała minister - wyniósł 0,005 proc.

W piątek ministra przekazała na konferencji prasowej, że przeprowadzono 161 kontroli. - W efekcie rozwiązaliśmy 6 umów, co de facto oznacza skasowanie dotacji - powiedziała, zaznaczając, że ich łączna wartość to blisko 3 miliony złotych.

Jak zaznaczyła "większość przedsiębiorców jest uczciwych, natomiast zawsze przy dużych pieniądzach pojawiają się cwaniacy, którzy chcieliby nielegalnie na tym skorzystać".

Wznowienie wypłat

W minionym tygodniu, PARP poinformowała, że od 12 września wznowiła wypłaty pieniędzy dla mikro-, małych i średnich firm pod pewnymi warunkami.

Agencja zaznaczyła, że każde przedsięwzięcie rozliczane jest na zasadzie refundacji wydatków, a płatności będą wysyłane dopiero po weryfikacji, czy dane przedsięwzięcie zostało prawidłowo zrealizowane

Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami. Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Na początku sierpnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl