Pełczyńska-Nałęcz o efektach kontroli kontrowersyjnych dotacji z KPO

19 września 2025, 11:48
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Ministra Pełczyńska-Nałęcz o wykrytych nieprawidłowościach w dotacjach z KPO
Ministra Pełczyńska-Nałęcz o wykrytych nieprawidłowościach w dotacjach z KPO TVN24
wideo 2/9
Ministra Pełczyńska-Nałęcz o wykrytych nieprawidłowościach w dotacjach z KPO TVN24

Ministra Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w piątek, że w wyniku kontroli dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla gastronomii, hotelarstwa, turystyki stwierdzono szesnaście przypadków nieprawidłowości. - W efekcie rozwiązaliśmy sześć umów - poinformowała, dodając, że ich łączna wartość to 3 miliony złotych.

Pod koniec sierpnia ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, po wielu kontrowersjach w przestrzeni publicznej, zapowiedziała kontrole przedsiębiorców, którym przyznano dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ramach programu przeznaczonego dla branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia.

Jak wskazała Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej, wskutek kontroli wydawania unijnych funduszy rozpisanych na lata 2021-2027, "współczynnik nieprawidłowości to 1/10". W przypadku dotacji z KPO ten współczynnik - jak przekazała minister - wyniósł 0,005 proc.

W piątek ministra przekazała na konferencji prasowej, że przeprowadzono 161 kontroli. - W efekcie rozwiązaliśmy 6 umów, co de facto oznacza skasowanie dotacji - powiedziała, zaznaczając, że ich łączna wartość to blisko 3 miliony złotych.

Jak zaznaczyła "większość przedsiębiorców jest uczciwych, natomiast zawsze przy dużych pieniądzach pojawiają się cwaniacy, którzy chcieliby nielegalnie na tym skorzystać".

Kontrowersje wokół KPO. "Ewenement na skalę światową"Komentarze ludzi kultury.TVN24 +

Wznowienie wypłat

W minionym tygodniu, PARP poinformowała, że od 12 września wznowiła wypłaty pieniędzy dla mikro-, małych i średnich firm pod pewnymi warunkami.

Burza w sprawie pieniędzy. Wznowiono wypłatyInformuje PARP.PAP

Agencja zaznaczyła, że każde przedsięwzięcie rozliczane jest na zasadzie refundacji wydatków, a płatności będą wysyłane dopiero po weryfikacji, czy dane przedsięwzięcie zostało prawidłowo zrealizowane

Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami. Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Na początku sierpnia użytkownicy platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

KPOKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pozostałe wiadomości

W piątek złoty lekko osłabił się wobec euro, osiągając poziom 4,26. Analitycy dzisiaj czekają na decyzję agencji Moody’s w sprawie ratingu Polski. Po wcześniejszym cięciu perspektywy przez Fitch, rynek obawia się podobnego ruchu, a nawet obniżenia samego ratingu.

Złoty w dół. Rynek czeka na ważną decyzję w sprawie ratingu Polski

Złoty w dół. Rynek czeka na ważną decyzję w sprawie ratingu Polski

19 września 2025, 11:35
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Od piątku obowiązują nowe, wyższe stawki za obowiązkowe okresowe badania techniczne pojazdów. W przypadku samochodów osobowych opłata wzrosła o 51 zł, do 149 zł. To pierwsza od ponad 20 lat podwyżka.

Od piątku rośnie opłata za badanie techniczne auta

Od piątku rośnie opłata za badanie techniczne auta

19 września 2025, 6:46
Źródło:
PAP

Zmiana na szczycie Inter IKEA Group. Obecny dyrektor generalny Jon Abrahamsson Ring ustąpi ze stanowiska z końcem 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku stery przejmie Polak – Jakub Jankowski.

Polak stanie na czele IKEA

Polak stanie na czele IKEA

19 września 2025, 9:48
Źródło:
Reuters, IKEA

Zajmowanie czyjegoś mieszkania za darmo to dla nich sposób na życie. - Ludzie potrafią zrobić dobre wrażenie. Wykąpią się, założą zegarek, przyjadą lepszą furą - mówi Jacek Chejnowski, negocjator. Ale potem przestają płacić. Czy robią to celowo? - Jeśli lokatorzy robią kupę na wycieraczce właściciela, wymazują nią prysznic i kaloryfer na odchodne, to jest jakiś sygnał, prawda? - pyta retorycznie.

Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "Na liście są aktorzy, piosenkarze, celebryci, influencerzy"

Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "Na liście są aktorzy, piosenkarze, celebryci, influencerzy"

18 września 2025, 11:06
Źródło:
TVN24+

Zeszłoroczny pomysł wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych utknął na mieliźnie. - Tego projektu nie mamy - przekazał w piątek minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, zapytany o pracę nad pomysłem. Jak dodał, z nową minister zdrowia wrócą do rozmów o nim.

Co z zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. "Tego projektu nie mamy"

Co z zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. "Tego projektu nie mamy"

19 września 2025, 11:07
Źródło:
tvn24.pl

Kanada i Meksyk zgodziły się na pogłębienie więzi, zobowiązując się do bliższej współpracy w dziedzinie handlu i bezpieczeństwa. Przywódcy krajów podpisali w czwartek umowę o partnerstwie strategicznym i ogłosili nowy plan dwustronnej współpracy na następne lata. Oba kraje zmagają się z rosnącą presją gospodarczą ze strony USA.

Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa

Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa

19 września 2025, 8:07
Źródło:
PAP, BBC

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. S&P 500 zanotował najwyższy poziom w historii. Czwartkowe ruchy następują dzień po tym, jak Fed po raz pierwszy w tym roku obniżył stopy procentowe.

Nowy rekord na amerykańskiej giełdzie

Nowy rekord na amerykańskiej giełdzie

19 września 2025, 7:19
Źródło:
PAP, CNBC

Rekordowy pakiet amerykańskich inwestycji w Wielkiej Brytanii o łącznej wartości 250 miliardów funtów - takie są gospodarcze efekty wizyty amerykańskiego prezydenta na Wyspach Brytyjskich. Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że te umowy "rozświetlą tę szczególną relację na lata". Trump nie pozostawał dłużny. - Więzy między naszymi krajami są bezcenne - stwierdził amerykański przywódca.

Umowy i transakcje, które "pobiły wszelkie rekordy". Amerykanie zainwestują na Wyspach

Umowy i transakcje, które "pobiły wszelkie rekordy". Amerykanie zainwestują na Wyspach

18 września 2025, 20:14
Źródło:
PAP, Reuters

PKP Cargo planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą do 500 pracowników. Spółka poinformowała w czwartek, że zgodę na ten krok wyrazili zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej. Proces wypowiadania umów ma zakończyć się do końca września.

Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"

Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"

18 września 2025, 16:18
Źródło:
PAP

W czwartkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do pięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 18 września 2025 roku.

Wyniki losowania Lotto

Wyniki losowania Lotto

19 września 2025, 6:29
Źródło:
tvn24.pl

Cyberataki, coraz częściej przeprowadzane przez wywiady Rosji i Chin, kosztowały gospodarkę Niemiec w ubiegłym roku 289,2 miliarda euro - wynika z opublikowanego w czwartek badania stowarzyszenia cyfrowego Bitkom. Blisko trzy czwarte firm odnotowało wzrost liczby cyberataków.

Potężny cios w niemiecką gospodarkę. "Na czele znajdują się dwa kraje"

Potężny cios w niemiecką gospodarkę. "Na czele znajdują się dwa kraje"

18 września 2025, 17:59
Źródło:
PAP

Planowana przez resort finansów zmiana w uldze mieszkaniowej może przyczynić się do spadku atrakcyjności inwestowania w nieruchomości – uważa Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z firmy Grant Thornton.

Rząd szykuje zmiany w uldze podatkowej. "Spadek atrakcyjności inwestycji"

Rząd szykuje zmiany w uldze podatkowej. "Spadek atrakcyjności inwestycji"

18 września 2025, 15:45
Źródło:
PAP

Carrefour szuka kupca na działające w Polsce sklepy i centra handlowe - podał francuski portal La Lettre. "Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego" - komentują przedstawiciele Carrefour Polska.

Carrefour wycofa się z Polski? Mamy komentarz

Carrefour wycofa się z Polski? Mamy komentarz

18 września 2025, 13:04
Źródło:
tvn24.pl

Nvidia inwestuje 5 miliardów dolarów w Intela i zapowiada współpracę przy projektowaniu nowych chipów do komputerów i centrów danych. To największe wsparcie dla amerykańskiego producenta od lat, które może zmienić układ sił w branży półprzewodników.

Odbudowa potęgi Intela. Nvidia inwestuje miliardy dolarów

Odbudowa potęgi Intela. Nvidia inwestuje miliardy dolarów

18 września 2025, 14:52
Źródło:
Reuters

Zamknięcie przejść granicznych z Białorusią uderzyło w rynek chińsko-unijnych przewozów kolejowych - pisze Politico. Ich wartość to 25 mld euro rocznie. Portal stawia pytania o to, kto skorzysta z zamknięcia tras i, jaki wpływ na to będą miały Chiny.

Zamknięcie granicy z Białorusią odbija się na handlu z Chinami

Zamknięcie granicy z Białorusią odbija się na handlu z Chinami

18 września 2025, 19:18
Źródło:
PAP

YouTube rozwija Shorts, czyli krótkie formy wideo, wprowadzając narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mają pomóc twórcom w rywalizacji z TikTokiem. Dzięki integracji z technologią Veo 3 możliwe będzie tworzenie materiałów wideo w wysokiej jakości, co – jak zapewnia platforma – sprawi, że treści staną się jeszcze bardziej atrakcyjne i interaktywne.

YouTube zagrozi TikTokowi? Platforma zaciera ręce

YouTube zagrozi TikTokowi? Platforma zaciera ręce

18 września 2025, 17:01
Źródło:
tvn24.pl

Do 2050 roku na rynku pracy może ubyć 5 milionów pracowników - wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Czy jesteśmy skazani na niedobór rąk do pracy? Są osoby, które chcą i mogą pracować, ale nie zawsze dostają na to szansę.

Inkluzyjny rynek pracy. Już nie wybór, a konieczność

Inkluzyjny rynek pracy. Już nie wybór, a konieczność

18 września 2025, 17:24
Źródło:
tvn24.pl

Naczelna Rada Aptekarska ponowiła apel o wyłączenie aptek z systemu kaucyjnego. "Nie mogą być obciążane obowiązkami związanymi z gromadzeniem, przechowywaniem i obsługą zwrotów opakowań" - uważa NRA. System kaucyjny rusza w Polsce za dwa tygodnie.

Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

18 września 2025, 11:25
Źródło:
PAP

- Już w najbliższych dniach rodzice będą mogli pobrać cyfrową legitymację szkolną dla swoich dzieci w aplikacji mObywatel - zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Nowa funkcjonalność w mObywatelu. "Duży krok w codziennym życiu"

Nowa funkcjonalność w mObywatelu. "Duży krok w codziennym życiu"

18 września 2025, 14:19
Źródło:
PAP

Elon Musk, po odejściu z administracji prezydenta Donalda Trumpa, w pełni wrócił do zarządzania swoimi firmami. Jak donosi CNN, w ostatnich dniach rozesłał do pracowników firmy xAI e-maile z prośbą o przedstawienie swoich osiągnięć i planów.

Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

18 września 2025, 12:25
Źródło:
CNN

Na konferencji Meta Connect 2025 w Kalifornii Mark Zuckerberg zaprezentował światu Meta Ray-Ban Display - inteligentne okulary nowej generacji z wbudowanym wyświetlaczem i integracją ze sztuczną inteligencją. Nie obyło się bez wpadki.

Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę

Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę

18 września 2025, 13:02
Źródło:
BBC

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2025 roku wyniosło 8769,08 złotego, co oznacza wzrost o 7,1 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 procent w ujęciu rocznym.

Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

18 września 2025, 10:02
Źródło:
PAP

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 roku wzrosła o 0,7 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,1 procent - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Bez pozytywnych niespodzianek" - przyznali w komentarzu ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

18 września 2025, 10:23
Źródło:
tvn24.pl

Chiny są "otwarte" na dyskusję o przyjęciu nowych członków do G20 - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ. Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską.

Polska w G20? Jest stanowisko Chin

Polska w G20? Jest stanowisko Chin

18 września 2025, 7:36
Źródło:
PAP

W Waszyngtonie postawiono złotą statuę Donalda Trumpa trzymającego Bitcoina. Instalacja stanęła przed Kapitolem tuż przed ogłoszeniem obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (FED).

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

18 września 2025, 11:42
Źródło:
7news

W 2018 roku w Polsce było w budowie 125 biurowców, teraz - tylko 24. Najemcy walczą o najlepsze powierzchnie. Czynsze mogą poszybować - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować

Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować

18 września 2025, 8:50
Źródło:
PAP

Fed obniżył stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych do poziomu 4,0-4,25 procent. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa

Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa

17 września 2025, 20:15
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wiceministra klimatu Anita Sowińska poinformowała, że system kaucyjny ruszy 1 października. Podkreśliła, że część sieci handlowych jest już w pełni przygotowana do jego uruchomienia, a cały proces stopniowego wdrażania systemu potrwa kilka miesięcy.

Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

17 września 2025, 16:33
Źródło:
PAP

Senat przyjął w środę bez poprawek ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu

Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu

17 września 2025, 15:28
Źródło:
PAP