Orlen ma porozumienie z Naftogazem w sprawie dostawy gazu z USA

"Porozumienie pozwoli na import istotnego wolumenu gazu ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy oraz otwiera pole do kolejnych tego typu inicjatyw, których celem może być wsparcie innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, minister energii Miłosz Motyka.
Orlen ma porozumienie z Naftogazem
"Porozumienie Orlen-Naftogaz, określające warunki przyszłego kontraktu gazowego, to ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu i kolejny dowód na rosnące znaczenie Orlen na międzynarodowym rynku gazu. Jego podpisanie jest efektem dotychczasowej dobrej współpracy między spółkami, dzięki której do Ukrainy trafi w tym roku ponad 600 mln m sześc. surowca" - powiedział Robert Soszyński, wiceprezes Orlen ds. Operacyjnych.
Jak wskazano, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, kontrakt będzie obejmował dostawę trzech ładunków amerykańskiego LNG w I kwartale 2026 roku. Strony zadeklarowały szybkie uzgodnienie finalnych warunków handlowych i podpisanie właściwego kontraktu. Dzięki porozumieniu, wolumen gazu w ramach wszystkich umów z Naftogazem wyniesie łącznie prawie miliard m sześc.
"Dzisiaj, przy okazji konferencji P-TEC, potwierdziliśmy kluczowe warunki i rozpoczęliśmy już planowanie dostaw. Umowa, która obejmuje linię kredytową i instrumenty ubezpieczeniowe, zostanie podpisana wkrótce" - powiedział Sergii Koretskyi, prezes Naftogaz.
Wojciech Wrochna poinformował, że współpraca z partnerami pozwala na podjęcie następnych kroków na rzecz rozbudowy Korytarza Północnego.
"W jego ramach planujemy przeprowadzić procedurę Open Season dla FSRU2, co pozwoli jeszcze efektywniej wspierać naszych sąsiadów" - powiedział sekretarz stanu w ministerstwie energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
Porozumienie pomiędzy Orlenem i Naftogaz zostało podpisane przy okazji Szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatycznej, odbywającego się w Atenach, w którym oprócz ministrów energii Polski, USA, Ukrainy i innych państw, wzięli udział przedstawiciele biznesu, w tym Orlen i Naftogaz.
