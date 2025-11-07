Logo TVN24
Biznes
Orlen ma porozumienie z Naftogazem w sprawie dostawy gazu z USA

ORLEN_ZBIORNIKI
Miliardowe straty, niepewne korzyści. NIK wylicza szereg nieprawidłowości przy fuzji Orlenu z Lotosem
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN
Orlen i Naftogaz podpisali porozumienie, określające warunki kontraktu na dostawy gazu w 2026 roku - poinformował Orlen w komunikacie prasowym. Polska spółka dostarczy ukraińskiemu partnerowi ponad 300 milionów metrów sześciennych gazu, pochodzącego z dostaw amerykańskiego LNG odbieranych przez Orlen.

"Porozumienie pozwoli na import istotnego wolumenu gazu ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy oraz otwiera pole do kolejnych tego typu inicjatyw, których celem może być wsparcie innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, minister energii Miłosz Motyka.

Orlen ma porozumienie z Naftogazem

"Porozumienie Orlen-Naftogaz, określające warunki przyszłego kontraktu gazowego, to ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu i kolejny dowód na rosnące znaczenie Orlen na międzynarodowym rynku gazu. Jego podpisanie jest efektem dotychczasowej dobrej współpracy między spółkami, dzięki której do Ukrainy trafi w tym roku ponad 600 mln m sześc. surowca" - powiedział Robert Soszyński, wiceprezes Orlen ds. Operacyjnych.

Jak wskazano, zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, kontrakt będzie obejmował dostawę trzech ładunków amerykańskiego LNG w I kwartale 2026 roku. Strony zadeklarowały szybkie uzgodnienie finalnych warunków handlowych i podpisanie właściwego kontraktu. Dzięki porozumieniu, wolumen gazu w ramach wszystkich umów z Naftogazem wyniesie łącznie prawie miliard m sześc.

"Dzisiaj, przy okazji konferencji P-TEC, potwierdziliśmy kluczowe warunki i rozpoczęliśmy już planowanie dostaw. Umowa, która obejmuje linię kredytową i instrumenty ubezpieczeniowe, zostanie podpisana wkrótce" - powiedział Sergii Koretskyi, prezes Naftogaz.

Wojciech Wrochna poinformował, że współpraca z partnerami pozwala na podjęcie następnych kroków na rzecz rozbudowy Korytarza Północnego.

"W jego ramach planujemy przeprowadzić procedurę Open Season dla FSRU2, co pozwoli jeszcze efektywniej wspierać naszych sąsiadów" - powiedział sekretarz stanu w ministerstwie energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Porozumienie pomiędzy Orlenem i Naftogaz zostało podpisane przy okazji Szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatycznej, odbywającego się w Atenach, w którym oprócz ministrów energii Polski, USA, Ukrainy i innych państw, wzięli udział przedstawiciele biznesu, w tym Orlen i Naftogaz.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKN Orlen

