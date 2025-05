Ogromne zainteresowanie wyborami za granicą. Jeszcze jest czas na rejestrację

Od 20 maja, ponad 211 tysięcy wyborców dopisało się do spisów prowadzonych przez konsula, co daje w tej chwili liczbę 695 886 potencjalnych wyborców - przekazała w środę Justyna Chrzanowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak dodała, ze względu na duże zainteresowanie w ostatnim czasie pojawiły się zakłócenia w działaniu systemu e-Wybory.

Co trzeba wiedzieć o głosowaniu za granicą?

ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się 1 czerwca,

głosowanie na kontynentach amerykańskich odbędzie się w dniu 31 maja 2025 r.,

wyborcy przebywający za granicą w dniu ponownego głosowania mogą oddać głos w tych samych lokalach wyborczych, w których przeprowadzono głosowanie w dniu 18 maja 2025 r.,

wyborcy ujęci (w I turze głosowania) w spisach wyborców nie muszą ponownie (do II tury) składać wniosku o ujęcie w spisie wyborców,

wyborca może zmienić miejsce głosowania na swój wniosek do 27 maja 2025 roku, jeśli zamierza głosować w obwodzie utworzonym za granicą,

wniosek o ujęcie w spisie wyborców można złożyć do 27 maja br. przez internet, e-mailem, osobiście lub korespondencyjnie,

zaświadczenie o prawie do głosowania (z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania) należy złożyć do 29 maja 2025 r. do właściwego terytorialnie konsula w formie papierowej z własnoręcznym podpisem.

- Pamiętają Państwo, że na pierwszą turę głosowania w wyborach prezydenckich zarejestrowało się za granicą ponad 509 tysięcy obywateli. Po pierwszej turze została uruchomiona możliwość dopisywania się do spisów wyborców prowadzonych przez konsulów i odnotowaliśmy ogromną dynamikę tych zapisów - mówiła podczas briefingu Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. organizacji wyborów Prezydenta RP za granicą.

- Zainteresowanie było ogromne i tak od 20 maja, czyli w 9 dni dopisało się do spisów prowadzonych przez konsula ponad 211 tysięcy wyborców, co daje w tej chwili liczbę 695 886 potencjalnych wyborców, czyli osoby uprawnione do głosowania - dodała.

Podkreśliła, że do tej liczby dojdą także wyborcy, którzy pojawią się w dniu wyborów z zaświadczeniem o prawie do głosowania. - Jak pamiętamy, w pierwszej turze było to aż 17 tysięcy wyborców, więc jest to rekordowa liczba polskich obywateli, która za granicą zarejestrowała się na wybory - stwierdziła.

Problemy techniczne z systemem e-Wybory

Chrzanowska odniosła się także do doniesień o problemach z działaniem systemu e-Wybory, o których informowano wczoraj po godzinie 22.

- Ta dynamika była bardzo widoczna w ostatnich godzinach prac naszych serwerów. Wiemy, że były pewne zakłócenia z funkcjonowaniem systemu e-wybory. Natomiast zawsze można było wtedy jeszcze wysłać zgłoszenie do konsula drogą mailową. Ci z Państwa, którzy chcieliby wziąć jeszcze udział w wyborach, pamiętajcie, że macie czas do 29 maja na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, które można pobrać zarówno u konsula, jak również w urzędzie gminy.

