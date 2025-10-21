Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów

Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki Źródło: TVN24

W raporcie przeanalizowano wpływ ostatnich amerykańskich ceł i zmian w światowym handlu na niewypłacalność przedsiębiorstw. Według ubezpieczyciela należności handlowych globalna liczba niewypłacalności przedsiębiorstw osiągnie pod koniec 2025 r. "wysoki poziom" (+6 proc.), a szczyt ich liczby spodziewany jest w 2026 r., który będzie piątym z rzędu rokiem ze wzrostem liczby niewypłacalności o 5 proc. r/r. Niewielkiego spadku niewypłacalności na świecie (o 1 proc.) Allianz Trade spodziewa się W 2027 r.

Niewypłacalność firm w Polsce

Autorzy opracowania stwierdzili, że jeśli chodzi o Polskę, najnowsze dane wskazują na wzrost liczby niewypłacalności we wszystkich sektorach, przy czym dynamikę w "największym stopniu" napędza budownictwo (+30 proc. r/r po III kwartale), a pod względem bezwzględnej liczby przypadków najwięcej jest ich w sektorze usług (36 proc. niewypłacalności).

"Prognoza dla całej naszej gospodarki to zwiększenie ich liczby w 2025 o 14 proc. i o 5 proc. w 2026 r." - podali eksperci Allianz Trade. Zwrócili uwagę, że mimo "niezłych", fundamentów gospodarczych zwłaszcza dzięki odradzającym się inwestycjom i środkom z funduszy KPO, to przedsiębiorstwa MŚP nadal borykają się ze strukturalnymi słabościami. Wskazali, że chodzi o m.in. wysokie od pewnego czasu koszty pracy a wkrótce także - jak poinformowali - "niepotwierdzone jak dotąd, ale oczekiwane podniesienie efektywnego opodatkowania w związku z sytuacją budżetu".

"Polska nie mieściła się na wspólnej dla wszystkich krajów skali już w ub. roku, ze swoim wzrostem liczby niewypłacalności o 427 proc. na koniec 2024 r. w porównaniu do średniej z lat 2016 - 2019 roku. Co prawda zdecydowana większość niewypłacalności w Polsce dotyczy firm z sektora MŚP i nie mierzymy się jeszcze z dużą liczbą niewypłacalności firm dużych" - zauważył członek Zarządu Allianz Trade w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka Sławomir Bąk.

Zwrócił jednak uwagę, że firmy korzystające z ochrony, jaką daje restrukturyzacja, nie regulują swoich długów, więc "znaczna liczba nowo otwieranych firm nie rozwiązuje problemu strat, jakie ponoszą dotychczasowi dostawcy niewypłacalnych firm".

"Koszt uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych stanowiących ponad 90 proc. wszystkich niewypłacalności rozlewa się przy tym przede wszystkim na ich partnerów biznesowych - analogiczne firmy z sektora MŚP" - stwierdził Bąk. Jego zdaniem trudno jednocześnie mówić o korzyściach tych restrukturyzacji, gdy tylko 1/3 rozpoczętych restrukturyzacji przechodzi pierwszy etap - zatwierdzenie układu, a jego wprowadzenie z sukcesem w życie "udaje się naprawdę niewielu z nich".

Cła USA a wpływ na firmy

W Allianz Trade wskazał w raporcie, że "ogromne" cła importowe wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa, które do końca roku osiągną średnią efektywną stawkę 14 proc., mają "zróżnicowany wpływ" na przedsiębiorstwa.

"W pierwszej połowie 2025 r. protekcjonistyczne skutki ceł i ich stosunkowo łagodne wprowadzenie pomogły zmniejszyć liczbę przypadków niewypłacalności w Stanach Zjednoczonych o 4 punkty procentowe, a rosnący popyt zrównoważył większość ich negatywnych skutków" - ocenił główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade Maxime Lemerle.

Jego zdaniem można jednak oczekiwać, że w gospodarkach opartych na eksporcie liczba upadłości wzrośnie: w najgorszym scenariuszu Kanada może odnotować dodatkowe 1900 niewypłacalnych przedsiębiorstw, Francja 6000, Hiszpania do 2900, a Holandia 700. "Natomiast w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Belgii wpływ ten (dotychczasowych ceł) będzie nieznaczny ze względu na zróżnicowanie ich rynków eksportowych, większą bazę krajową lub silniejszą pozycję finansową" - stwierdził ekspert.

Allianz Trade utrzymuje globalną prognozę upadłości przedsiębiorstw na 2025 r., zakładającą wzrost ich liczby o 6 proc. Według ekspertów wynika to z 10-procentowego wzrostu już w 2024 r., co oznacza, że globalna liczba niewypłacalności w tym roku osiągnie najwyższy poziom od 2019 r. i będzie o 19 proc. wyższa od średniej sprzed pandemii. Ubezpieczyciel zauważył, że dane od początku roku wskazują na "znaczny wzrost" we wszystkich regionach, zwłaszcza w Azji i Europie Zachodniej, przy czym "szczególnie wyraźny wzrost" niewypłacalności odnotowano we Włoszech (38 proc.) i Szwajcarii (26 proc.).

"Umiarkowane" skutki wojny handlowej

"Na razie skutki wojny handlowej są umiarkowane, ale w miarę wyczerpywania się strategii ją łagodzących i pojawiania się skutków ubocznych, wkrótce mogą one wystawić na próbę odporność przedsiębiorstw. Wzrasta również ryzyko efektu domina wynikającego z rosnącej liczby niewypłacalności dużych przedsiębiorstw" - uważa dyrektor generalna Allianz Trade Aylin Somersan Coqui. Jej zdaniem prowadzi to do nasilenia ryzyka braku płatności.

"Obecnie spodziewamy się, że globalna liczba przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw wzrośnie w związku z tym w 2026 r. o +5 proc., w porównaniu do +3 proc. wzrostu, jakich spodziewaliśmy się w naszej poprzedniej prognozie" - poinformowała.

Allianz Trade spodziewa się również, że odporność przedsiębiorstw będzie poddana próbie przez współwystępowanie trzech "krytycznie istotnych" czynników: spowolniony wzrost gospodarczy, przy czym tempo wzrostu w Stanach Zjednoczonych i strefie euro ma pozostać poniżej progu niezbędnego do ustabilizowania liczby upadłości, trudne warunki finansowania dla firm, przy utrzymujących się wysokich stopach procentowych i ograniczonej podaży kredytów, co stanowi obciążenie dla przedsiębiorstw o znacznym zadłużeniu i kapitałochłonnym modelu działalności, zwłaszcza dla MŚP, słabości poszczególnych sektorów, przy czym najbardziej dotknięte są sektory budowlany i motoryzacyjny ze względu na wysokie stopy procentowe, zakłócenia technologiczne i zwiększoną konkurencję. Autorzy raportu podkreślili też, że boom technologiczny i sztucznej inteligencji może spowodować dalszy wzrost liczby upadłości.

Allianz Trade jest światowym graczem w dziedzinie ubezpieczeń kredytu kupieckiego oraz specjalistą w obszarach gwarancji, windykacji, strukturyzowanego kredytu kupieckiego i ryzyka politycznego.

Autorka/Autor: BC/ToL Źródło: PAP