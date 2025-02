Nieoficjalnie: zawiadomienie do prokuratury w związku z działaniami poprzedniego zarządu Polregio

Obecny zarząd Polregio złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez były zarząd - dowiedziała się PAP od źródeł zbliżonych do sprawy. Agencja podała, że chodzi o szkody znacznej wartości.

Jak podały źródła Polskiej Agencji Prasowej, zawiadomienie do prokuratury to wynik kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w spółce na zlecenie obecnego zarządu. Sprawdzane były wydatki na usługi doradcze, prawne i marketingowe, a także zasadność korzystania z kart służbowych.

Setki tysięcy złotych z kart służbowych

Stwierdzono liczne i poważne nieprawidłowości

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 mln pasażerów. Własnością Polregio jest 337 pojazdów, a średni wiek jednostki to 41 lat. Do 2030 roku 141 należących do Polregio pojazdów nie będzie spełniało minimalnych wymagań technicznych oraz związanych z komfortem pasażerów i trzeba będzie wyłączyć je z eksploatacji.