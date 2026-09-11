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Z kraju

Odszedł założyciel najstarszej sieci marketów w Polsce

Marek Mikuśkiewicz
Marek Mikuśkiewicz
Źródło zdj. gł.: Radosław Nawrocki/Forum
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Odszedł Marek Mikuśkiewicz, założyciel sieci MarcPol i jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców pierwszych dekad polskiej transformacji. Biznesmen zmarł 20 lipca 2026 r., a pogrzeb odbył się tydzień później.

O śmierci Marka Mikuśkiewicza poinformował Forbes Polska. Z redakcją skontaktował się były współpracownik przedsiębiorcy, a informację następnie potwierdziła Portalowi Spożywczemu jego żona. Biznesmen zmarł 20 lipca 2026 r., a pogrzeb odbył się 27 lipca. 

Jeden z najbogatszych ludzi w kraju w 2010 roku

Jak przypomina portalspożywczy.pl, Marek Mikuśkiewicz przez lata należał do grona najbardziej znanych polskich przedsiębiorców. Swoją karierę w handlu zaczynał na warszawskim bazarze Różyckiego. Później prowadził również restaurację. W trakcie transformacji gospodarczej zaczął rozwijać sieć sklepów MarcPol, wykorzystując ogromny popyt na nowoczesny handel detaliczny.

Biznesmen szybko wyrósł na jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli rodzącego się polskiego kapitalizmu. W szczytowym okresie należał do najbogatszych ludzi w kraju. Według rankingu "Wprost" z 2010 r. majątek Marka Mikuśkiewicza i jego rodziny wynosił 3,9 mld zł. Z takim wynikiem uplasował się na czwartym miejscu wśród najbogatszych Polaków - za Janem Kulczykiem, Zygmuntem Solorzem i Leszkiem Czarneckim. 

Jednak MarcPol tracił pozycję na rynku. W 2014 r., sieć sprzedała 11 sklepów w województwach mazowieckim, łódzkim i śląskim właścicielowi Biedronki. Z kolei w pierwszej połowie 2016 r. zamknięto około połowy sklepów sieci. 6 czerwca 2016 r. nastąpił formalny koniec dawnej potęgi. Tego dnia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość MarcPol S.A. i wyznaczył syndyka.

Skala upadku była ogromna. Jak podawały dlahandlu.pl, "Forbes" i "Puls Biznesu", po MarcPolu pozostało około 700 wierzycieli, a wartość niezaspokojonych zobowiązań przekroczyła 215 mln zł.

Źródło: portalspożywczy.pl, Forbes
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