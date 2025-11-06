Logo TVN24
Zmarł Leszek Kłosiński. Współtwórca marek kosmetycznych zginął podczas wakacji

Leszek Kłosiński przez wiele lat był związany z branżą kosmetyczną
Leszek Kłosiński przez wiele lat był związany z branżą kosmetyczną
Źródło: MAREK WISNIEWSKI / Puls Biznesu / Forum
Nie żyje Leszek Kłosiński. Menedżer, przedsiębiorca i współtwórca takich marek kosmetycznych jak Oceanic i Miya Cosmetics zginął tragicznie podczas wakacji spędzanych z rodziną.

Jak przekazano w oświadczeniu opublikowanym przez Grupę TDJ, Kłosiński zginął w trakcie uprawiania sportu będącego jego wielką pasją. "Leszek był człowiekiem pełnym energii, pomysłów i inspiracji. Dla całego zespołu TDJ jego odejście to ogromna strata, zarówno zawodowa, jak i osobista" – podkreślono w komunikacie zamieszczonym na LinkedIn.

Leszek Kłosiński przez wiele lat był związany z branżą kosmetyczną.

klosinski.jpg
klosinski.jpg

Lider i wizjoner biznesu

Od 2024 roku współpracował z Grupą TDJ, odpowiadając za rozwój i nadzór nad spółkami portfelowymi, w tym PGO, Bielenda Group, Termika oraz TDJ Estate. 

Wcześniej kierował marką kosmetyczną Miya, do której dołączył po ponad 20 latach współtworzenia firmy Oceanic, jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów kosmetyków w Polsce.

Człowiek pełen empatii i zaangażowania

Współpracownicy i przyjaciele wspominają Leszka Kłosińskiego jako osobę wyjątkową - pełną empatii, energii i pasji. Potrafił inspirować, wspierać i słuchać innych. Był człowiekiem, który łączył zawodową determinację z ogromną serdecznością i otwartością wobec ludzi.

"Leszek pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen mądrości, przedsiębiorczości i radości życia. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy z nim pracować i przyjaźnić się" - przekazano w komunikacie Grupy TDJ.

Pożegnanie w Sopocie

Uroczystości pogrzebowe Leszka Kłosińskiego odbędą się 8 listopada 2025 roku o godzinie 12:00. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Sopocie, przy ul. 3 Maja 49.

Po mszy nastąpi pogrzeb na cmentarzu katolickim przy ul. Jacka Malczewskiego 18.

Autorka/Autor: jjs/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MAREK WISNIEWSKI / Puls Biznesu / Forum

