Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel

Aplikacja mObywatel
Gawkowski: będziemy rozwijali mObywatela, będziemy wdrażać europejski portfel tożsamości cyfrowej
Źródło: TVN24
Kradzież danych osobowych może dotknąć niemal każdego z nas. Często możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z wycieku. Oto jak zabezpieczyć swoje dane z pomocą aplikacji mObywatel oraz jak sprawdzić, czy nie doszło do wycieku wrażliwych informacji na nasz temat.

"Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Dane jednej osoby mogą znajdować się w wielu bazach i rejestrach. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają" - ostrzega w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji. Resort przypomina, że w aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które nie tylko pomogą zabezpieczyć się przed skutkami wycieku, ale również wystrzec się go, jeszcze zanim do niego dojdzie.

Resort wymienia w komunikacie pięć konkretnych funkcjonalności aplikacji mObywatel, z których możemy skorzystać w obliczu wycieku danych. Są to: zastrzeżenie numeru PESEL, usługa "Bezpiecznie w sieci", zastrzeżenie dokumentów, zawieszenie i unieważnienie dowodu osobistego.

Łukasz Figielski

Zastrzeżenie numeru PESEL

W momencie, gdy dojdzie do wycieku, bardzo ważne jest zastrzeżenie PESEL-u. Dzięki temu możemy zminimalizować skutki kradzieży tożsamości, jak np. zaciągnięcie przez oszustów kredytu na pozyskane nielegalnie dane. Możemy to zrobić poprzez aplikację mObywatel.

"Banki, SKOK-i, operatorzy telekomunikacyjni i wiele innych podmiotów mają obowiązek sprawdzać status zastrzeżenia numeru PESEL przed udzieleniem pożyczki lub podjęciem innego zobowiązania przez klienta. Jeśli nawet dojdzie do nadużycia, osoba, której PESEL jest zastrzeżony, nie musi martwić się spłatą powstałego w ten sposób zadłużenia" - tłumaczy resort w komunikacie.

W razie potrzeby możemy cofnąć zastrzeżenie, a po 30 minutach ponownie zastrzec swój PESEL. Zarówno zastrzeżenie numeru PESEL jak i jego cofnięcie są natychmiastowe, i odbywają się w czasie rzeczywistym, nawet w nocy i dni wolne od pracy.

Bezpiecznie w sieci

Usługa "Bezpiecznie w sieci" (również dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel) służy do zgłaszania nadużyć i niebezpieczeństw, na które natrafimy online. Możemy w ten sposób zgłosić m.in.:

  • podejrzany sklep internetowy,
  • budzący wątpliwości e-mail np. od firmy kurierskiej czy urzędu,
  • domenę, która wydaje się fałszywa.

"Każde zgłoszenie jest badane przez ekspertów z NASK, dzięki czemu niebezpieczne strony czy numery telefonów mogą zostać zablokowane" - dodaje resort w komunikacie.

Prawo

Działania na najważniejszych dokumentach w mObywatel

Za pośrednictwem rządowej aplikacji możemy zastrzec dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.

"Wysłane z aplikacji zgłoszenie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich. Dzięki temu można zapobiec wykorzystaniu danych i utraconego dokumentu przez oszustów" - tłumaczy resort cyfryzacji

Jeżeli jednak liczysz, że jeszcze znajdziesz swój dowód osobisty, możesz skorzystać z opcji "zawieszenia". "Zawieszony dokument jest zabezpieczony przed użyciem przez niepowołane osoby, a właściciel e-dowodu może spokojnie poszukać zguby" - czytamy w oświadczeniu.

Przez mObywatela można zawiesić dowód osobisty swój, dziecka lub podopiecznego. W aplikacji można też cofnąć decyzję. Należy jednak pamiętać, że jeśli zawieszenie nie zostanie cofnięte w ciągu 14 dni, dokument zostanie unieważniony.

Jeżeli natomiast nie jesteśmy pewni, czy nasze dane nie zostały udostępnione w sieci, możemy to sprawdzić na rządowej stronie pod adresem bezpiecznedane.gov.pl. Możemy się zalogować do niej również z pomocą mObywatela.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl

mObywatelministerstwo cyfryzacjiCyberbezpieczeństwoWyciek danychDane osobowe
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica