Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel

"Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Dane jednej osoby mogą znajdować się w wielu bazach i rejestrach. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają" - ostrzega w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji. Resort przypomina, że w aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które nie tylko pomogą zabezpieczyć się przed skutkami wycieku, ale również wystrzec się go, jeszcze zanim do niego dojdzie.

Resort wymienia w komunikacie pięć konkretnych funkcjonalności aplikacji mObywatel, z których możemy skorzystać w obliczu wycieku danych. Są to: zastrzeżenie numeru PESEL, usługa "Bezpiecznie w sieci", zastrzeżenie dokumentów, zawieszenie i unieważnienie dowodu osobistego.

Zastrzeżenie numeru PESEL

W momencie, gdy dojdzie do wycieku, bardzo ważne jest zastrzeżenie PESEL-u. Dzięki temu możemy zminimalizować skutki kradzieży tożsamości, jak np. zaciągnięcie przez oszustów kredytu na pozyskane nielegalnie dane. Możemy to zrobić poprzez aplikację mObywatel.

"Banki, SKOK-i, operatorzy telekomunikacyjni i wiele innych podmiotów mają obowiązek sprawdzać status zastrzeżenia numeru PESEL przed udzieleniem pożyczki lub podjęciem innego zobowiązania przez klienta. Jeśli nawet dojdzie do nadużycia, osoba, której PESEL jest zastrzeżony, nie musi martwić się spłatą powstałego w ten sposób zadłużenia" - tłumaczy resort w komunikacie.

W razie potrzeby możemy cofnąć zastrzeżenie, a po 30 minutach ponownie zastrzec swój PESEL. Zarówno zastrzeżenie numeru PESEL jak i jego cofnięcie są natychmiastowe, i odbywają się w czasie rzeczywistym, nawet w nocy i dni wolne od pracy.

Bezpiecznie w sieci

Usługa "Bezpiecznie w sieci" (również dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel) służy do zgłaszania nadużyć i niebezpieczeństw, na które natrafimy online. Możemy w ten sposób zgłosić m.in.:

podejrzany sklep internetowy,

budzący wątpliwości e-mail np. od firmy kurierskiej czy urzędu,

domenę, która wydaje się fałszywa.

"Każde zgłoszenie jest badane przez ekspertów z NASK, dzięki czemu niebezpieczne strony czy numery telefonów mogą zostać zablokowane" - dodaje resort w komunikacie.

Działania na najważniejszych dokumentach w mObywatel

Za pośrednictwem rządowej aplikacji możemy zastrzec dokumenty, takie jak dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.

"Wysłane z aplikacji zgłoszenie trafia do Systemu Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich. Dzięki temu można zapobiec wykorzystaniu danych i utraconego dokumentu przez oszustów" - tłumaczy resort cyfryzacji

Jeżeli jednak liczysz, że jeszcze znajdziesz swój dowód osobisty, możesz skorzystać z opcji "zawieszenia". "Zawieszony dokument jest zabezpieczony przed użyciem przez niepowołane osoby, a właściciel e-dowodu może spokojnie poszukać zguby" - czytamy w oświadczeniu.

Przez mObywatela można zawiesić dowód osobisty swój, dziecka lub podopiecznego. W aplikacji można też cofnąć decyzję. Należy jednak pamiętać, że jeśli zawieszenie nie zostanie cofnięte w ciągu 14 dni, dokument zostanie unieważniony.

Jeżeli natomiast nie jesteśmy pewni, czy nasze dane nie zostały udostępnione w sieci, możemy to sprawdzić na rządowej stronie pod adresem bezpiecznedane.gov.pl. Możemy się zalogować do niej również z pomocą mObywatela.

