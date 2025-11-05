Miliony klientów w Polsce. "Intensywne prace nad nową nazwą"

Były wiceprezes Orlenu Michał R. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia do zawarcia niekorzystnych kontraktów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Portal Business Insider, powołując się na własne ustalenia, poinformował, że marka PGNiG, pod którą do około 7 mln klientów trafia gaz ziemny, przejdzie rebranding.

Jak przekazano Orlen postanowił zbudować nowy brand, który posłuży konsolidacji całego biznesu detalicznego grupy w Polsce i na rynkach zagranicznych. Rebranding ma ruszyć na początku przyszłego roku.

Marka PGNiG do likwidacji? "Intensywne prace nad nową nazwą"

Orlen wyjaśnił w środę, że "dąży do spójnej identyfikacji wizualnej wszystkich spółek, które są częścią grupy kapitałowej".

"Obecnie we współpracy m.in. z PGNiG OD trwają intensywne prace nad nową nazwą spółki, która będzie odpowiadać jej wyzwaniom i wpisywać się w strategiczne cele, budując wartość i wzmacniając synergie w ramach Grupy Orlen” - przekazał koncern.

Orlen dodał, iż zakłada, że proces ten zakończy się w ciągu najbliższych miesięcy, a jego finalnym efektem będzie wspólny brand. Koncern przypomniał, że zmiany były już komunikowane od początku roku w związku ze strategią, która zakładała budowę jednego silnego podmiotu dla całego obszaru detalicznego koncernu.

Orlen zwrócił uwagę, że do tej pory wdrożone zostało m.in. wspólne logowanie dla PGNIG OD i Energa Obrót, a także dla Orlenu.

Przejęcie PGNiG przez Orlen

Orlen, w ramach budowy multienergetycznego koncernu, połączył się z PGNiG w listopadzie 2022 r.

PGNiG OD to podmiot wchodzący w skład Grupy Orlen, który zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego w Polsce. W 2024 r. spółka informowała, że z jej usług korzysta około 7 mln klientów indywidualnych oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Grupa Orlen to koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Grupa Orlen Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

OGLĄDAJ: TVN24 HD