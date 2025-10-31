Marian Zmarzły nowym wiceministrem energii

Rzecznik rządu o przyjęciu noweli ustawy górniczej Źródło: TVN24

"Prezes RM Premier RP Donald Tusk na wniosek Ministra Energii Miłosza Motyki powołał z dniem 31 października br. Mariana Zmarzłego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - napisano w komunikacie resortu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Czym będzie zajmował się Marian Zmarzły

"Nowy Wiceminister będzie zajmował się m.in. sektorem górniczym" - poinformowało ME. Wcześniej Zmarzły był m.in. dyrektorem należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" w Pawłowicach.

Prezes RM @PremierRP @donaldtusk na wniosek Ministra Energii @motykamilosz powołał na stanowisko Podsekretarza Stanu w ME z dniem 31 października br. Pana Mariana Zmarzłego. pic.twitter.com/vLQRiedhB9 — Ministerstwo Energii (@ME_GOV_PL) October 31, 2025 Rozwiń

Czym zajmuje się Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii powstało 21 sierpnia 2025 r. w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przemysłu. Resort energii przejął też część kompetencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Obszary działalności ME to: energia oraz gospodarka surowcami energetycznymi.

Ministerstwo odpowiada za politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo energetyczne, elektroenergetykę, ciepłownictwo, górnictwo, hutnictwo, przemysł naftowy i gazowniczy, paliwa transportowe, a także rozwijanie alternatywnych i jądrowych źródeł energii - podano na stronie resortu.

