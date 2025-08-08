Padła główna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita

W czwartkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka. Do gracza, który prawidłowo skreślił wszystkie sześć liczb trafi ponad sześć milionów złotych. Oto wyniki losowania z 7 sierpnia 2025 roku.

W czwartek, 7 sierpnia, wylosowano następujące liczby: 5, 9, 30, 31, 43 i 49. Znalazły się one na kuponie jednego z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 6 077 686,30 zł.

Wyniki Lotto i Lotto Plus

Podczas tego samego losowania odnotowano także 63 piątki - każda o wartości 4495,00 zł. Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu, które odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia, o godz. 22:00, główna nagroda w Lotto wyniesie 2 000 000 zł.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 17, 18, 23, 29, 43 i 44. W tym losowaniu nie odnotowano głównej wygranej. Gracze trafili natomiast 40 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci im po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Kiedy kolejne losowanie? Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: tvn24.pl